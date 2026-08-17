Гана поблагодарила Россию за признание работорговли преступлением

Tекст: Денис Тельманов

Глава внешнеполитического ведомства африканского государства отметил позицию Москвы в ходе совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым, передает РИА «Новости».

По словам дипломата, Россия оказалась в числе немногих европейских стран, поддержавших инициативу.

«Гана очень благодарна России за поддержку исторической резолюции ООН, которая касается вопроса трансатлантической работорговли. Россия – одна из немногих европейских стран, которая не воздержалась и проголосовала за принятие этой резолюции», – подчеркнул министр.

Самуэль Окудзето Аблаква также адресовал слова благодарности президенту Владимиру Путину и всему российскому народу, назвав их надежными друзьями Африки. Ранее Генеральная Ассамблея ООН одобрила документ, признающий трансатлантическую работорговлю тягчайшим преступлением против человечности, инициатором которого выступила Гана от лица Африканской группы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, перед началом переговоров с ганским коллегой в Москве глава российского МИД Сергей Лавров высоко оценил деятельность бывшего генсека ООН Кофи Аннана.

Весной против инициированной Ганой резолюции о признании трансатлантической работорговли преступлением проголосовали только США, Израиль и Аргентина.

Для возмещения ущерба от многовековой колониальной политики страны Африканского союза планируют подать коллективный иск в Международный суд ООН против европейских государств.