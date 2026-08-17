Россия и Гана договорились о совместной поддержке стран Сахеля

Tекст: Денис Тельманов

Власти двух государств намерены объединить усилия для стабилизации обстановки на Африканском континенте, передает РИА «Новости». Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Ганы Самуэль Окудзето Аблаква.

«В нашем обсуждении сегодня мы также согласились, что мы будем работать над миром и безопасностью. Вы знаете, что ситуация в Сахеле становится весьма сложной. Это глобальный эпицентр терроризма, насильственного экстремизма», – подчеркнул глава ведомства.

Дипломат добавил, что Аккра намерена тесно сотрудничать с Москвой ради помощи братским народам. Речь идет о поддержке жителей Буркина-Фасо, Мали и Нигера.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце глава МИД России Сергей Лавров провел встречи с министрами иностранных дел стран Альянса государств Сахеля.

Днем ранее российский дипломат встретился в формате тет-а-тет с президентом Нигера Абдурахманом Чиани. В прошлом году Москва и африканские республики осудили сговор Украины с местными террористическими группировками.