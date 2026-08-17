Лавров сообщил об укреплении военного сотрудничества России и Ганы

Tекст: Елизавета Шишкова

«Мы отметили хорошую динамику военных и военно-технических связей. Наши друзья в ближайшее время должны завершить ратификацию межправительственного соглашения о ВТС, что придаст дополнительный импульс работе на этом направлении», – сказал Лавров, передает РИА «Новости».

Помимо военной сферы, Россия готова оказывать содействие Гане в развитии промышленности, энергетики, включая атомную, а также в геологоразведке и сельском хозяйстве. Министр подчеркнул заинтересованность африканской страны в контактах с российским бизнесом.

Для укрепления двусторонних отношений подписано соглашение о безвизовых поездках для обладателей дипломатических и служебных паспортов. Глава МИД Ганы находится в Москве с рабочим визитом с 16 по 19 августа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минпромторга Антон Алиханов рассказал о начале поставок российской химической продукции в Гану.

Эксперты спрогнозировали рост импорта отечественных удобрений в эту африканскую республику на 30%.

Ранее Москва заключила соглашения о военно-техническом сотрудничестве с 33 странами Африканского континента.