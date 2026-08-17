Иран и США в последнюю минуту договорились продлить перемирие

Эксперт Юшков: США пытаются сбить цены на нефть вбросами про тайные перевозки через Ормуз
«Сегодня невозможно оценить, сколько реально нефти провозится через Ормузский пролив. Однако однозначно можно сказать, что полноценного судоходства там сейчас нет», – рассказывает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
На этом фоне он счел публикацию Bloomberg о том, что через Ормузский пролив якобы провозится большой объем сырой нефти, терапевтической. «Судя по всему, она призвана успокоить рынок и сдержать рост цен на сырье», – допускает аналитик.
Именно с этой целью, считает эксперт, агентство пишет про четыре млн баррелей, которые якобы ежедневно провозятся через Ормузский пролив судами с выключенными транспондерами.
«Учитывая, что в Саудовской Аравии также работает обходной нефтепровод «Восток – Запад» мощностью до 7 млн баррелей в сутки, в ОАЭ действует трубопровод Хабшан – Фуджейра мощностью 1,5–1,8 млн баррелей, а Ирак перевозит с Киркукского месторождения через Турцию чуть больше полумиллиона баррелей в сутки до порта Джейхан, все это должно создать успокоительный эффект и даже снизить цены», – продолжил спикер.
«Уменьшение стоимости энергоносителей выгодно западным странам и США. По меньшей мере, это позволит замедлить рост цен на бензин в Штатах. Это в свою очередь важно для администрации Трампа и Республиканской партии в целом в преддверии ноябрьских выборов в Конгресс», – детализировал собеседник.
И надо признать, добавляет эксперт, интересантам в некотором смысле удается добиться своих целей. «Стоимость Brent зафиксирована на отметке чуть меньше 90 долларов за баррель. Это довольно низкий показатель с учетом перекрытия Ормузского пролива», – резюмировал Юшков.
Ближневосточные нефтекомпании продолжают экспортировать большие объемы сырой нефти из Персидского залива. Это сдерживает рост цен и снижает опасения по поводу инфляции, вызванной подорожанием энергоносителей, пишет Bloomberg.
По словам источников издания, углеводороды переправляют через Ормузский пролив для перегрузки на танкеры в Оманском заливе. Процессы не могут отследить ни трейдеры, ни аналитики – суда не сообщают о своем местоположении. Объемы перевозок превышают рыночные прогнозы в 4 млн баррелей в день, но не уточняется, насколько именно.
«Несмотря на неоднократные обстрелы наших судов, мы полны решимости и дальше выполнять свои обязательства по безопасной доставке энергии на мировые рынки и в максимально возможной степени удовлетворять потребности и выполнять обязательства перед нашими клиентами», – завили в Adnoc, государственной нефтегазовой компании ОАЭ.
До войны с Ираном через Ормузский пролив ежедневно проходило около 20 млн баррелей нефти. На минувшей неделе министр энергетики США Крис Райт заявил, что за предыдущие семь дней по этому коридору ежедневно проходило 9 млн баррелей.
Ранее сообщалось, что Иран и Оман достигли согласия по карте судоходства через Ормузский пролив. Глава Белого дома Дональд Трамп сообщил о контроле США над транспортным коридором. В то же время, Иран заявил, что артерия не откроется, пока США «не исправят свое поведение». На этом фоне стоимость транзита через Панамский канал подорожала более чем в 16 раз.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Трампа интересует не Иран, а мировой экономический кризис. Периоды обострения отношений Вашингтона с Тегераном вызваны желанием ограничить поставки физической нефти и эффектами от этого в мировой финансовой системе.