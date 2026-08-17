  • Новость часаРоссийские военные захватили Mercedes и сбежали из украинского плена
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Дмитрий Донской снова помогает России победить
    Путин отчитал чиновников за прогулы занятий по подготовке кадров
    Азербайджану предложили занять бывшее консульство Румынии в Петербурге
    Москва выстроила непробиваемое кольцо ПВО против украинских дронов
    Российские дроны уничтожили украинский сухогруз с боеприпасами
    Нанесен удар по управлению полиции в украинском Житомире
    Новак сообщил о скором восстановлении работы ряда НПЗ
    В Раде задумались о переносе заседаний из Киева из-за угрозы обстрелов
    Кустурица назвал блокировку своего канала на YouTube войной с правдой
    17 августа 2026, 13:56 • Новости дня

    Иран и США в последнюю минуту договорились продлить перемирие

    Тегеран и Вашингтон договорились продлить режим прекращения огня на 60 дней

    Tекст: Мария Иванова

    Иран и США согласились сохранить режим тишины еще на 60 дней, поскольку действие подписанного в июне меморандума истекает уже в понедельник.

    Соединенные Штаты и Иран достигли окончательной договоренности о продлении 60-дневного режима прекращения огня, передает ТАСС.

    Информацию об успешном завершении диалога подтвердил саудовский канал Al Arabiya.

    «Поступила информация о согласии на продление 60-дневного перемирия между Ираном и США», – сообщили источники телеканала.

    Собеседники также добавили, что срок действия предыдущего меморандума о взаимопонимании истекает в понедельник. Известно, что первоначальный документ стороны подписали в июне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне президент США подписал меморандум о прекращении войны с Ираном.

    В июле иранский МИД констатировал кризис в исполнении документа из-за взаимных военных ударов.

    Для подготовки окончательного мирного договора стороны сформировали специализированные технические группы.

    19 августа 2026, 10:01 • Новости дня
    Украина начала атаковать иранские фуры на границе России и Белоруссии
    Украина начала атаковать иранские фуры на границе России и Белоруссии
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские беспилотники наносят удары по грузовым автомобилям с иранскими товарами на пунктах пропуска российско-белорусской границы, осложняя работу спасательных служб.

    Украинские военные начали целенаправленно атаковать фуры, перевозящие продукты из Ирана, на пунктах пропуска через российско-белорусскую границу, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Mash.

    Сообщается, что больше всего страдает терминал «Красный камень» в Брянской области. За последнюю неделю подтверждены минимум три удара прямо на территории пункта. Во время атаки сгорели фуры, которые везли иранские финики и арбузы в Беларусь.

    В одном из случаев беспилотник ударил по грузовику прямо во время движения. Водитель сумел доехать до Гомельской области, где оставил горящий прицеп. Кроме того, недалеко от этого контрольно-пропускного пункта дроны атаковали два гражданских автобуса.

    По информации источника, налеты осуществляются волнами. Изначально границу пересекает дрон-разведчик, после чего с интервалом в 10–15 минут запускаются группы беспилотников «Дартс». Такая тактика применяется для того, чтобы помешать пожарным оперативно ликвидировать возгорания. Отмечается, что в последнее время дроны запускаются из района села Халявина в Черниговской области.

    В начале июля украинские военные повторно атаковали таможенный переход «Красный камень» в Брянской области.

    Во время одного из налетов от ударов дронов пострадали три белорусские фуры.

    На этом же погранпереходе вражеский беспилотник врезался в пассажирский автобус.

    Комментарии (13)
    19 августа 2026, 00:58 • Новости дня
    Украина не выплатила Ирану компенсацию за удар по судну в Каспийском море

    Посол Ирана Джалали: Киев не выплатил компенсацию за атаку в Каспийском море

    Украина не выплатила Ирану компенсацию за удар по судну в Каспийском море
    @ Belkin Aleksey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Иран продолжает требовать от Киева выплаты компенсации за атаку на торговое судно в Каспийском море, сообщил посол Ирана в Москве Казем Джалали.

    «На данном этапе Иран добивается компенсации от правительства Украины и выплаты компенсаций пострадавшим в результате инцидента», – сказал посол в интервью РИА «Новости».

    Он добавил, что Тегеран и Киев ведут переговоры о выплатах и выразил надежду, что этот диалог завершится положительным результатом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил украинскому коллеге о необходимости компенсации ущерба после удара по иранскому судну в Каспийском море.

    Аракчи во время разговора с главой европейской дипломатии Каей Каллас настоял на безоговорочном признании Киевом вины за нападение на иранское коммерческое судно.

    Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил о наличии у Тегерана доказательств преднамеренного удара украинских сил по иранскому судну в акватории Каспийского моря.

    Комментарии (4)
    19 августа 2026, 21:00 • Видео
    Новый министр обороны Украины. Главное о Хмаре

    Верховная Рада Украины утвердила на посту министра обороны Евгения Хмару. Этому выходцу из спецслужб приписывают организацию громких терактов в России. При этом Зеленский сильно рискует, назначая такого министра.


    Комментарии (0)
    18 августа 2026, 23:57 • Новости дня
    ОАЭ приостановили торговлю и финансовые операции с Ираном

    Глава департамента МИД ОАЭ аль-Хамли: Торговля с Ираном приостановлена

    ОАЭ приостановили торговлю и финансовые операции с Ираном
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Объединенных Арабских Эмиратов заморозили экономические контакты с Ираном, заявила директор департамента стратегических коммуникаций МИД ОАЭ Афра аль-Хамли. МИД ОАЭ опроверг информацию об экономическом сотрудничестве с Ираном.

    «Были приостановлены все виды деятельности, торговый обмен и финансовые операции с Ираном до дальнейшего уведомления», – приводит РИА «Новости» слова директора департамента.

    Она заверила, что ОАЭ твердо привержены обеспечению целостности международной финансовой системы в соответствии с международным правом и высочайшими мировыми стандартами.

    До этого в ОАЭ информировали о ракетном ударе со стороны Ирана по портовой инфраструктуре эмиратов. Указывалось, что ракета не достигла цели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ОАЭ и ранее сообщали о запусках крылатых ракет со стороны Ирана по государству.

    В конце июня представитель иранской организации развития торговли заявил о начале восстановления торговых отношений между Ираном и ОАЭ.

    Комментарии (0)
    18 августа 2026, 22:33 • Новости дня
    Франция объявила о высылке иранских дипломатов

    Глава МИД Франции Барро сообщил о высылке иранских дипломатов

    Tекст: Антон Антонов

    Франция решила выслать двух иранских дипломатов в ответ на задержание сотрудников своего посольства в Тегеране, сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. МИД Ирана объявил двух сотрудников посольства Франции в Тегеране «нежелательными элементами».

    «Два иранских дипломата во Франции будут высланы в ближайшие дни», – приводит слова Барро РИА «Новости».

    Министр пояснил, что 19 июля два французских дипломата, по его словам, стали жертвами «возмутительного и преднамеренного нападения» в иранской столице.

    Французское внешнеполитическое ведомство ранее сообщало, что два сотрудника посольства в Иране были задержаны на несколько часов и допрошены иранскими службами безопасности. В МИД Франции заявили, что ожидают от Тегерана полного выяснения обстоятельств инцидента и наказания виновных.

    Барро при этом назвал иранский народ великим и подчеркнул, что он остается главным пострадавшим от напряженности на Ближнем Востоке.

    Со своей стороны Тегеран связал задержание французских дипломатов с недопустимым поведением, противоречащим дипломатическим нормам, отмечал глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

    Позднее в специальном заявлении МИД Ирана сообщил, что двух сотрудников посольства Франции в Тегеране признали «нежелательными элементами» и запретили им въезд в страну. В иранском ведомстве отметили, что этот шаг последовал спустя несколько недель после разоблачения противоправных действий дипломатов и отсутствия реакции со стороны властей Франции, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году Франция подала иск против Ирана в Международный суд ООН из-за незаконного задержания двух своих граждан.

    Вашингтон рассматривает возможность задержки или полной отмены назначения Орелиана Ле Шовалье новым послом Франции в США.

    Комментарии (0)
    17 августа 2026, 12:22 • Новости дня
    Эксперт оценил данные о тайных перевозках нефти через Ормузский пролив

    Эксперт Юшков: США пытаются сбить цены на нефть вбросами про тайные перевозки через Ормуз

    Эксперт оценил данные о тайных перевозках нефти через Ормузский пролив
    @ REUTERS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Белый дом заинтересован в сдерживании роста цен на нефть в преддверии выборов в Конгресс. Для смягчения негативного эффекта из-за отсутствия полноценного судоходства в Ормузском проливе задействуются СМИ, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. Ранее Bloomberg сообщил о скрытых поставках нефти через главную ближневосточную артерию.

    «Сегодня невозможно оценить, сколько реально нефти провозится через Ормузский пролив. Однако однозначно можно сказать, что полноценного судоходства там сейчас нет», – рассказывает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    На этом фоне он счел публикацию Bloomberg о том, что через Ормузский пролив якобы провозится большой объем сырой нефти, терапевтической. «Судя по всему, она призвана успокоить рынок и сдержать рост цен на сырье», – допускает аналитик.

    Именно с этой целью, считает эксперт, агентство пишет про четыре млн баррелей, которые якобы ежедневно провозятся через Ормузский пролив судами с выключенными транспондерами.

    «Учитывая, что в Саудовской Аравии также работает обходной нефтепровод «Восток – Запад» мощностью до 7 млн баррелей в сутки, в ОАЭ действует трубопровод Хабшан – Фуджейра мощностью 1,5–1,8 млн баррелей, а Ирак перевозит с Киркукского месторождения через Турцию чуть больше полумиллиона баррелей в сутки до порта Джейхан, все это должно создать успокоительный эффект и даже снизить цены», – продолжил спикер.

    «Уменьшение стоимости энергоносителей выгодно западным странам и США. По меньшей мере, это позволит замедлить рост цен на бензин в Штатах. Это в свою очередь важно для администрации Трампа и Республиканской партии в целом в преддверии ноябрьских выборов в Конгресс», – детализировал собеседник.

    И надо признать, добавляет эксперт, интересантам в некотором смысле удается добиться своих целей. «Стоимость Brent зафиксирована на отметке чуть меньше 90 долларов за баррель. Это довольно низкий показатель с учетом перекрытия Ормузского пролива», – резюмировал Юшков.

    Ближневосточные нефтекомпании продолжают экспортировать большие объемы сырой нефти из Персидского залива. Это сдерживает рост цен и снижает опасения по поводу инфляции, вызванной подорожанием энергоносителей, пишет Bloomberg.

    По словам источников издания, углеводороды переправляют через Ормузский пролив для перегрузки на танкеры в Оманском заливе. Процессы не могут отследить ни трейдеры, ни аналитики – суда не сообщают о своем местоположении. Объемы перевозок превышают рыночные прогнозы в 4 млн баррелей в день, но не уточняется, насколько именно.

    «Несмотря на неоднократные обстрелы наших судов, мы полны решимости и дальше выполнять свои обязательства по безопасной доставке энергии на мировые рынки и в максимально возможной степени удовлетворять потребности и выполнять обязательства перед нашими клиентами», – завили в Adnoc, государственной нефтегазовой компании ОАЭ.

    До войны с Ираном через Ормузский пролив ежедневно проходило около 20 млн баррелей нефти. На минувшей неделе министр энергетики США Крис Райт заявил, что за предыдущие семь дней по этому коридору ежедневно проходило 9 млн баррелей.

    Ранее сообщалось, что Иран и Оман достигли согласия по карте судоходства через Ормузский пролив. Глава Белого дома Дональд Трамп сообщил о контроле США над транспортным коридором. В то же время, Иран заявил, что артерия не откроется, пока США «не исправят свое поведение». На этом фоне стоимость транзита через Панамский канал подорожала более чем в 16 раз.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Трампа интересует не Иран, а мировой экономический кризис. Периоды обострения отношений Вашингтона с Тегераном вызваны желанием ограничить поставки физической нефти и эффектами от этого в мировой финансовой системе.

    Комментарии (0)
    19 августа 2026, 06:17 • Новости дня
    CNN: США сменили стратегию против Ирана

    CNN: США решили экономически задушить Иран

    CNN: США сменили стратегию против Ирана
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон отказался от планов быстрой военной операции против Тегерана, США намерены экономически «задушить» Иран, сообщает телеканал CNN.

    После безуспешных попыток добиться позитивного развития отношений с Ираном Белый дом, «похоже, принял новый подход», сообщает CNN.

    Со ссылкой на американского чиновника канал сообщает, что Белый дом велел «прекратить переговоры с Ираном», а союзникам сообщил, что США решили изменить стратегию: от «удара по Ирану как можно скорее» к намерению «задушить его». Белый дом заявил также, что сейчас никакой дипломатии с Ираном вообще не ведется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Корпусе стражей исламской революции назвали выдумкой заявления США о существовании скрытых каналов связи между Тегераном и Вашингтоном.

    На днях сообщалось о договоренности Ирана и США о продлении 60-дневного режима прекращения огня.

    Комментарии (0)
    17 августа 2026, 18:15 • Новости дня
    КСИР Ирана опроверг заявления о тайных переговорах с американцами

    Tекст: Денис Тельманов

    В Корпусе стражей исламской революции назвали выдумкой слова президента США Дональда Трампа о существовании скрытых каналов связи между Тегераном и Вашингтоном.

    Представители Корпуса стражей исламской революции категорически отрицают ведение любых переговоров с властями США, передает РИА «Новости». Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что между сторонами якобы существует неофициальный канал общения.

    Эту информацию также распространял журналист телеканала Fox News Трей Йингст. Однако официальный представитель иранского военного подразделения Хосейн Мохеби жестко раскритиковал подобные утверждения.

    «Никакого диалога между представителями КСИР с американцами не идет, это ложное заявление Трампа представляет собой лишь фантазии, порожденные воображением и кошмарами, ставшими следствием его отчаяния и поражения в войне», – заявил Мохеби иранскому агентству Tasnim.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи опроверг слова Дональда Трампа об инициативе возобновления мирного диалога с Вашингтоном.

    Ранее иранская гостелерадиокомпания IRIB назвала ложью заявления американского президента о контактах с представителями Тегерана.

    Весной дипломатическое ведомство Исламской Республики сообщило об отсутствии любых переговоров с Соединенными Штатами.

    Комментарии (0)
    17 августа 2026, 11:11 • Новости дня
    МИД Ирана: США и Израиль сорвали сделку с Оманом по Ормузскому проливу

    Tекст: Мария Иванова

    Подписание соглашения о безопасности судоходства между Тегераном и Маскатом приостановилось на фоне вмешательства третьих стран и сложной обстановки в регионе, заявил представитель МИД Исламской республики Эсмаил Багаи.

    Диалог Исламской республики с соседним государством столкнулся с серьезными препятствиями, передает ТАСС. Представитель иранского внешнеполитического ведомства Эсмаил Багаи возложил ответственность за задержку на Вашингтон и Тель-Авив.

    «Разработка дорожной карты морского судоходства с Оманом затянулась из-за сложностей в сфере безопасности, вызванных действиями США и сионистского режима, большого числа участников и саботажа со стороны деструктивных сил», – заявил дипломат.

    По словам представителя министерства, стороны пытаются создать механизм для защиты прав прибрежных государств и обеспечения безопасного прохода коммерческих судов. Ранее, 5 августа, дипломат отмечал успешное согласование координат нового маршрута. При этом немедленное открытие пролива пока не планируется, поскольку этот шаг напрямую зависит от дальнейших действий американской стороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Иран и Оман договорились о создании безопасного морского маршрута.

    Ранее арабские телеканалы сообщили о принципиальном согласии двух стран полностью возобновить судоходство.

    Глава иранского МИД Аббас Аракчи анонсировал скорое завершение двусторонних консультаций.

    Комментарии (0)
    18 августа 2026, 14:58 • Новости дня
    Иран пообещал исправить заблуждения Трампа о принадлежности Ормузского пролива

    Tекст: Дарья Григоренко

    Тегеран намерен скорректировать представление американского лидера Дональда Трампа о том, что Ормузский пролив является территорией Соединенных Штатов, заявил замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади.

    Иранское руководство планирует изменить мнение президента США Дональда Трампа об Ормузском проливе, передает РИА «Новости».

    Гариб-Абади отметил, что американский лидер ошибочно считает эту акваторию американской территорией.

    «Подобно тому, как Трамп правильно написал название Персидского залива, в скором времени его заблуждение относительно Ормуза либо исправится, либо мы сами исправим заблуждения этого человека, живущего иллюзиями», – подчеркнул дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп разместил в социальной сети карту с обозначением Ормузского пролива американской собственностью.

    Ранее американский лидер пообещал объявить эту акваторию территорией Соединенных Штатов после разгрома Ирана.

    В ответ заместитель главы иранского МИД Казем Гарибабади назвал невозможным захват пролива одним твитом.

    Комментарии (0)
    17 августа 2026, 12:18 • Новости дня
    МИД Ирана обвинил США в триллионном экологическом ущербе

    Иран связал экологический ущерб Персидского залива с действиями США

    Tекст: Денис Тельманов

    Иранский МИД объяснил, что оценка экологического вреда в триллионы долларов относится к полувековой военной активности США в районе Персидского и Оманского заливов.

    Предполагаемая оценка ущерба окружающей среде Персидского и Оманского заливов в триллионы долларов складывалась в результате действий США в регионе за последние пятьдесят лет, а не из-за недавних боевых операций, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, передает РИА «Новости».

    Дипломат пояснил, что речь идет о длительном воздействии американского военного присутствия.

    Поводом для разъяснений стала его запись в соцсети о нефтяном загрязнении у берегов иранского острова Кешм, предположительно вызванном инцидентом с иностранным балкером.

    В ней Багаи допускал, что ущерб прибрежным водам Ирана может достигнуть триллионов долларов, и ставил вопрос об ответственности США и их союзников за военную активность в регионе.

    На брифинге, который транслировало иранское телевидение, представитель МИД заявил: «Нанесенный окружающей среде Персидского и Оманского заливов ущерб не ограничивается последними шестью месяцами или годом, а военного присутствия США и их союзников, с которым столкнулся наш регион в течение последних пяти десятилетий».

    По его словам, это постоянное присутствие с использованием новейших вооружений, проведением маневров и боевых действий нанесло «колоссальный ущерб, оценивающийся в триллионы долларов».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Ирана обвинил США и Израиль в нефтяном загрязнении побережья острова Кешм после их атак на иранскую энергетическую инфраструктуру.

    Официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи заявил о масштабном загрязнении вод Персидского залива и Оманского моря и оценил ущерб прибрежным районам Ирана в триллионы долларов.

    Ранее США и Израиль нанесли удары по объектам на территории Ирана, а эскалация конфликта привела к фактической блокировке Ормузского пролива.

    Комментарии (0)
    17 августа 2026, 12:02 • Новости дня
    Иран начал выяснять судьбу трех пропавших пилотов бомбардировщиков Су-24

    Tекст: Мария Иванова

    Тегеран продолжает поиски трех летчиков фронтовых бомбардировщиков Су-24, которые пропали в марте во время боевого вылета.

    Иранское внешнеполитическое ведомство задействовало дипломатические каналы для поиска пропавших экипажей с первых дней крушения боевых машин, передает РИА «Новости».

    Официальный представитель МИД страны Исмаил Багаи заявил, что летчики выполняли задачу по нанесению ударов по позициям, откуда США атаковали Иран в ходе конфликта, начавшегося 28 февраля.

    «Переписка с Красным Крестом началась 16 или 17 марта, вопросом начали заниматься как наше посольство в Дохе, так и мы в Тегеране через посольство Катара. Пока их состояние не прояснится, они будут считаться взятыми в плен», – сообщил дипломат в ходе брифинга. Багаи добавил, что Тегеран использует весь двусторонний и многосторонний потенциал для прояснения обстоятельств инцидента.

    Ранее глава комитета по поиску пропавших без вести генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Бакерзаде отмечал, что три пилота были захвачены в плен в Катаре, однако Доха эту информацию опровергла

    По данным канала CNN, в марте два иранских Су-24 находились в двух минутах от удара по крупнейшей американской военной базе Аль-Удейд в Катаре, где размещалось около 10 тыс. военнослужащих США. Самолеты были сбиты катарскими истребителями F-15 и упали в море.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана сообщил о пленении катарскими военными трех летчиков сбитых весной бомбардировщиков Су-24.

    Власти Катара запретили иранским специалистам приезд в эмират для расследования судьбы задержанных пилотов.

    Катарские системы противовоздушной обороны сбили эти два самолета после пересечения ими воздушной границы страны.

    Комментарии (0)
    17 августа 2026, 04:35 • Новости дня
    В МИД Ирана указали на участие Канады в конфликте в угоду США

    Tекст: Катерина Туманова

    Канада ввязалась в конфликте против Ирана ради угоды США, которые в отношении Оттавы действуют не самым корректным образом, отметил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

    Иранский дипломат напомнил, как Вашингтон называет Канаду своим 51-м штатом, вводит тарифы на канадские товары, оскорбляет Канаду и угрожает наказать её за дым от лесных пожаров. При этом ответ Оттавы на это все: «Слушаюсь, сэр!»

    «Тем временем Оттава участвует в незаконной войне по выбору под руководством США против Ирана, чтобы умилостивить Вашингтон! Какова награда?» – задался вопросом Багаи в соцсети Х.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне снять санкции с Ирана выразили готовность 17 стран, среди которых была и Канада.

    После того, как американский президент 8 июля объявил об окончании режима прекращения огня, стороны продолжают противостояние. В частности, командующий армией Ирана запретил США заход в Персидский залив. При этом Тегеран и Маскат согласовали условия полного открытия Ормузского пролива для движения судов.


    Комментарии (0)
    19 августа 2026, 04:24 • Новости дня
    Минобороны ОАЭ назвало цели запущенных из Ирана ракет

    Минобороны ОАЭ: Целями иранских баллистических ракет были морские суда

    Tекст: Антон Антонов

    Целями двух иранских баллистических ракет были морские суда, однако снаряды упали в воду, сообщило минобороны ОАЭ.

    «Министерство обороны объявило, что, согласно оценкам, две обнаруженные баллистические ракеты, выпущенные из Ирана, были нацелены на морское судоходство и упали в море», – говорится в заявлении ведомства, опубликованное в социальной сети X.

    В ведомстве подчеркнули готовность ответить на любые угрозы и решительно противостоять попыткам подорвать безопасность страны или морского судоходства в регионе. Военные заявили, что намерены защищать суверенитет, стабильность и национальные интересы государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ОАЭ сообщили, что приостановили торговлю и финансовые операции с Ираном.

    Иран отверг обвинения в запуске ракет по территории ОАЭ.

    Комментарии (0)
    19 августа 2026, 04:00 • Новости дня
    В Иране Хегсета и Бессента назвали «клоунской командой»

    Спикер парламента Ирана Галибаф: США должны убрать созданный ими беспорядок

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон не сможет добиться от Тегерана новых уступок усилением давления, заявил спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф.

    Галибаф раскритиковал стратегию Вашингтона, рассчитывающего на дополнительные уступки Тегерана, «которых никогда не было в соглашении». Он подчеркнул, что министр финансов США Скотт Бессент и глава Пентагона Пит Хегсет не смогут этого добиться.

    «Перестаньте ждать, пока эта клоунская команда вытащит кролика из шляпы, и уберите беспорядок, который вы создали», – приводит слова Галибафа РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ирана не намерены снимать блокировку Ормузского пролива, пока Соединенные Штаты не выполнят все условия июньского меморандума.

    В августе Иран передал Вашингтону требования для разблокировки водной артерии.

    Комментарии (0)
    18 августа 2026, 12:23 • Новости дня
    Тегеран заявил об отказе открывать Ормузский пролив

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Ирана не намерены снимать блокировку Ормузского пролива, пока Соединенные Штаты не выполнят все условия июньского меморандума.

    Исламская Республика не откроет Ормузский пролив до тех пор, пока Вашингтон не реализует договоренности, достигнутые в середине июня, передает РИА «Новости». Об этом сообщил спикер парламента и главный переговорщик Ирана Мохаммад-Багер Галибаф.

    «Ормузский пролив не будет открыт до снятия блокады, разблокировки замороженных активов, снятия нефтяных санкций, прекращения угроз и военных действий на всех фронтах, а также выполнения других условий меморандума», – написал политик в своем Telegram-канале.

    Ранее глава Белого дома объявил о прекращении действия соглашения о перемирии с Ираном, которое было заключено 18 июня. После этого американские вооруженные силы провели несколько серий атак на иранскую территорию. Центральное командование США объяснило эти действия ответом на угрозы коммерческим судам в Ормузском проливе.

    В ответ Тегеран нанес удары по американским военным базам на Ближнем Востоке и перекрыл стратегически важный пролив. Иранская сторона также обвинила Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне военное командование Ирана закрыло Ормузский пролив для судоходства.

    Позже Тегеран отказался выдавать разрешения на транзит до полного прекращения американских атак.

    В августе исламская республика передала Вашингтону требования для разблокировки водной артерии.

    Комментарии (0)
    Главное
    Мединский оценил вероятность возобновления переговоров в Стамбуле
    Посольство России осудило планы застроить бывший концлагерь в Австрии
    Вучич анонсировал старт выпуска ударных беспилотников за 30 тыс. евро
    Сестра Ким Чен Ына пригрозила Токио «уничтожающим ударом»
    Уволенную замглавы офиса Зеленского Мудрую задержали на Украине
    Пьяная украинка покусала польских полицейских
    Лидер группы The Hatters Музыченко признан угрозой нацбезопасности Украины