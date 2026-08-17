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    17 августа 2026, 14:01 • Новости дня

    Россия и Гана договорились о безвизовом режиме для дипломатов

    Tекст: Денис Тельманов

    Главы внешнеполитических ведомств России и Ганы подписали двустороннее соглашение об отмене виз для владельцев дипломатических паспортов в ходе встречи в Москве.

    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Ганы Самуэль Окудзето Аблаква заключили договор о безвизовом режиме для обладателей диппаспортов, передает РИА «Новости». Встреча министров прошла 17 августа в Москве.

    «У нас будет возможность обсудить наши двусторонние отношения, торговлю, экономику, образовательную и гуманитарную сферы», – отметил Лавров во вступительном слове. Стороны также затронули актуальную международную повестку.

    В ходе переговоров обсуждались ситуация в Ормузском проливе, положение дел в Латинской Америке и на Европейском континенте. Лавров подчеркнул угрозы в адрес России со стороны европейских соседей.

    Глава российского МИД назвал Гану одним из важнейших исторических партнеров Москвы в Западной Африке. Рабочий визит Аблаквы в российскую столицу продлится до 19 августа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, перед началом переговоров с ганским коллегой Сергей Лавров высоко оценил деятельность бывшего генсека ООН Кофи Аннана.

    Месяцем ранее глава российского МИД анонсировал подписание аналогичного соглашения о безвизовом режиме для дипломатов с Чадом.

    В конце июня министр пообещал наращивать торгово-экономические связи с африканскими государствами.

    17 августа 2026, 15:00 • Новости дня
    Лавров удивился неявке посла Японии на вызов в МИД
    Лавров удивился неявке посла Японии на вызов в МИД
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Японский дипломат проигнорировал требование явиться в российское внешнеполитическое ведомство из-за заявлений Токио о поездке президента Владимира Путина на Курильские острова, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    «Нам как-то не очень внятно сообщили из посольства – они замялись, а потом объяснили, что он не сможет ни в пятницу, 14 августа, ни в понедельник, 17 августа, то есть сегодня. То ли не в Москве, то ли неважно себя чувствует. Мы так и не поняли этого. Это, конечно, вызывает удивление, потому что господин посол славится неуемной энергией», – приводит слова Лаврова РИА «Новости».

    Министр добавил, что подобное поведение вызывает недоумение. По его словам, японский посол отличается высокой активностью и ранее неоднократно проводил несогласованные встречи, в том числе привозил делегацию бизнесменов без уведомления российского ведомства.

    «Что касается наших послов. Наш посол был вызван в МИД Японии, ему предъявили там этот «протест». Когда мы узнали о том, как госпожа Такаити и ее министр иностранных дел квалифицировали визит нашего президента на свою собственную землю, мы тут же вызвали посла Японии», – отметил Лавров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство иностранных дел Японии вызвало российского посла в Токио из-за визита президента на Курильские острова.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила возмущение реакцией японского премьер-министра Санаэ Такаити на эту поездку.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал заявления японской стороны совершенно неприемлемыми.

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    17 августа 2026, 19:06 • Новости дня
    Захарова: Посол Японии «резко почувствовал себя лучше» после критики Лаврова

    Захарова анонсировала визит японского посла в МИД во вторник

    Захарова: Посол Японии «резко почувствовал себя лучше» после критики Лаврова
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Посол Японии в Москве Акира Муто посетит российское дипломатическое ведомство во вторник после заявлений руководства министерства о его неявке. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

    Глава японской дипмиссии Акира Муто прибудет в министерство иностранных дел России 18 августа, передает ТАСС.

    «После сегодняшних слов Лаврова на пресс-конференции о неявке японского посла в МИД России под предлогом недомогания тот резко почувствовал себя лучше и завтра прибудет в МИД в связи с вызовом на Смоленку», – заявила дипломат.

    Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что российского посла вызвали после протеста Токио, связанного с поездкой Владимира Путина на Итуруп. Однако японская сторона не смогла четко объяснить причину отказа дипломата посетить ведомство 14 и 17 августа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел Японии вызвало посла России из-за поездки Владимира Путина на Курильские острова.

    Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров назвал заявления Токио об этом визите совершенно неприемлемыми.

    После этого японский дипломат проигнорировал первоначальное требование явиться в МИД России.

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    19 августа 2026, 21:00 • Видео
    Новый министр обороны Украины. Главное о Хмаре

    Верховная Рада Украины утвердила на посту министра обороны Евгения Хмару. Этому выходцу из спецслужб приписывают организацию громких терактов в России. При этом Зеленский сильно рискует, назначая такого министра.


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    18 августа 2026, 13:44 • Новости дня
    Эксперт указал ответные меры на планы Литвы ужесточить транзит в Калининград

    Политолог Корнилов: Сокращение Литвой времени транзита в Калининград создаст проблемы

    Эксперт указал ответные меры на планы Литвы ужесточить транзит в Калининград
    @ Fabian Sommer/dpa/Reuters Connect

    Tекст: Олег Исайченко

    Планы Литвы сократить время транзита в Калининградскую область до шести часов грозят россиянам не только бытовыми неудобствами, но и правовыми проблемами. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал политолог Владимир Корнилов. По его мнению, Москве стоит напомнить Вильнюсу о возможных последствиях обсуждаемых местными депутатами мер.

    «Прибалты стремятся создавать препятствия для России и российских граждан везде, где это возможно, – в том числе в вопросах пересечения границ», – отметил политолог Владимир Корнилов. Он напомнил, что населению республик внушают: Москва якобы собирается провести военную операцию в районе Сувалкского коридора и перекрыть сухопутное сообщение стран Балтии с остальными странами НАТО. Эта страшилка используется прибалтийскими политиками, в частности, для обоснования предложений ужесточить транзита в Калининградскую область, добавил собеседник.  

    По его оценкам, планируемые Вильнюсом ограничения для российских автомобилей могут создать проблемы для россиян. «За шесть часов необходимо успеть не только преодолеть путь, но и заправиться, а также учесть возможные непредвиденные ситуации: например, поломки автотранспорта или вынужденные остановки. Больше всего рисков такая ситуация несет семьям с детьми, которым требуются более длительные паузы в дороге», – рассуждает Корнилов.

    «Кроме того, сложности на бытовом уровне могут повлечь и трудности правового характера, если вдруг не получится вовремя уложиться в этот временной коридор. Другими словами, транзит через Литву окажется, скорее, вопросом нервов», – подчеркнул аналитик. Вместе с тем, политолог не исключает, что политикам из Прибалтики или тем, кого подзуживает Европа, «взбредет в голову» пойти на полное прекращение транспортного сообщения.

    «На мой взгляд, Москве следует постоянно напоминать Вильнюсу о возможных последствиях таких ограничений», – считает собеседник. По его мнению, сейчас Россия сначала попробует уладить вопрос ужесточения контроля за транзитом дипломатически. Но если предложение литовских депутатов перейдет в практическую плоскость, то речь, вероятно, пойдет о демаршах и экономических мерах против Литвы. Среди возможных ответных шагов Корнилов допустил создание препятствия для судов, которые идут в страны Прибалтики по Балтийскому морю.

    Ранее в Литве пожаловались на якобы чрезмерно долгий проезд граждан России через территорию республики по пути в Калининградскую область и обратно. «Сутки, которые даются владельцам автомобилей с российскими номерами на пересечение нашей территории, это не транзит, а пребывание в Литве», – заявил депутат литовского парламента Арвидас Анушаускас.

    Действующий регламент калининградского транзита, согласованный с Еврокомиссией, требует, чтобы машины пересекали Литву не более, чем в течение 24 часов. Однако, по мнению Анушаускаса, необходимо значительно сократить выделяемое на проезд время, так как действующие правила создают «риски для национальной безопасности».

    Парламентарий сообщил, что вместе с коллегами подготовил и зарегистрировал поправки к закону о государственной границе и ее охране. Документ предлагает установить шестичасовой «обычный стандарт контроля прямого транзита» и инициировать изменения в праве Евросоюза, чтобы шесть часов стали максимальным сроком упрощенного автомобильного транзита (FTD) во всех странах ЕС.

    Анушаускас указал, что расстояние в 235 км между пунктами пересечения границы можно преодолеть примерно за три часа, поэтому шесть часов дают значительный запас времени при нормальном движении. Система автоматического распознавания автомобильных номеров должна фиксировать превышения этого срока, после чего служба охраны госграницы сможет оценивать, связано ли это с объективными причинами или «необоснованным» отклонением от маршрута.

    Президент Литвы Гитанас Науседа поддерживает идею ужесточения условий автомобильного транзита на калининградском направлении, сообщил советник главы государства по вопросам нацбезопасности Марюс Чеснулявичюс. Транзит, по его словам, не имеет ничего общего с какими-то разъездами по республике в туристических или иных целях. «Нарушения условий транзита связаны с остановкой в неположенном месте, отклонением от маршрута», – считает советник.

    В 2025 году транзитом в Калининградскую область и из нее проследовали около 13 тысяч легковых автомобилей с российскими номерами. В октябре прошлого года Науседа предложил рассмотреть идею ограничения транзита российских грузов в Калининград и долгосрочного закрытия границы с Белоруссией. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал обеспечить бесперебойную связь с эксклавом.

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    18 августа 2026, 13:56 • Новости дня
    Посла России вызвали в МИД Азербайджана

    Азербайджан выразил протест послу России из-за публикаций в российских медиа

    Tекст: Вера Басилая

    Посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов был вызван в Министерство иностранных дел республики, где ему был выражен протест по поводу «провокационных заявлений, сделанных в некоторых российских СМИ в последнее время».

    МИД Азербайджана вызвал посла России Михаила Евдокимова, где ему был заявлен протест по поводу «провокационных заявлений в некоторых российских СМИ», передает Sputnik Азербайджан.

    Азербайджанская сторона рассчитывает на принятие срочных мер для прекращения подобных медийных кампаний. Незадолго до этого власти страны объявили в международный розыск трех граждан России.

    В список попали советник главы Минтранса Алексей Чадаев, политконсультант Семен Уралов и журналист Иван Князев. Генеральная прокуратура республики обвинила их в призывах к насильственному свержению строя, нарушении территориальной целостности и разжигании национальной розни.

    В ноябре прошлого года Министерство иностранных дел Азербайджана вызвало российского посла из-за падения обломков ракеты на территорию диппредставительства в Киеве.

    Летом 2025 года азербайджанское ведомство выразило дипломату протест в связи с недружественными действиями.

    В ответ Москва потребовала от Баку прекращения антироссийской кампании в местных средствах массовой информации.

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    17 августа 2026, 03:40 • Новости дня
    Strategic Culture назвал лицемерием реакцию Японии на курильский визит Путина
    Strategic Culture назвал лицемерием реакцию Японии на курильский визит Путина
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия имеет законные права на Курильские острова после поражения японской фашистской агрессии во Второй мировой войне и премьер-министр Японии Санаэ Такаити не имеет права предъявлять претензии и отчитывать президента страны Владимира Путина.

    «Реакция Японии на этой неделе на визит президента России Владимира Путина на Курильские острова равносильна лицемерию и истерической амнезии», – пишет портал Strategic Culture в контексте визита российского президента на остров Итуруп, входящий в состав Курильских островов.

    В статье отмечается, что Япония давно играет на стороне Запада: поддерживает Украину и НАТО, антироссийские санкции и не только. Но при этом Токио позволяет себе резко реагировать на визит Путина в одну из частей своей страны.

    «Япония вызвала посла России для подачи жалобы, а премьер-министр Японии Санаэ Такаити выступила с заявлением, осуждающим поездку Путина как «оскорбление» и причинение «боли чувствам японцев», – сказано в статье.

    Портал указывает на то, что Япония на прошедшей неделе обсуждала возможность присоединения к НАТО в партнерском производстве беспилотников с Украиной и, таким образом, участия в воздушной кампании против России.

    «На этом фоне у премьера Японии Такаити хватает наглости читать России нотации о «затронутых чувствах японцев». <...> Токио несет ответственность за кровь российских мирных жителей, поддерживая киевский режим», – подчеркивается в материале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Такаити осудила поездку президента России на Итуруп. МИД Японии вызвал российского посла Ноздрева для выражения протеста. В ответ глава дипмиссии разъяснил законность принадлежности Курильских островов России.

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    18 августа 2026, 17:56 • Новости дня
    Подтверждена подлинность мощей Дмитрия Донского в Архангельском соборе Московского Кремля

    Подтверждена подлинность мощей Дмитрия Донского в в Архангельском соборе Московского Кремля

    Подтверждена подлинность мощей Дмитрия Донского в Архангельском соборе Московского Кремля
    @ Yuriy Kaver/Russian Look/Global Look Press

    Подлинность мощей святого благоверного великого князя Дмитрия Донского, найденных в Архангельском соборе Московского Кремля в ходе реставрационных работ, подтверждена, сообщили в РПЦ.

    Реставрационные мероприятия проводились в июле 2026 года из-за проседания плит пола и угрозы повреждения надгробниц над захоронениями великих князей, сообщает ТАСС. В рамках противоаварийных работ специалисты демонтировали кирпичные надгробницы склепа у южной стены собора.

    «Реставраторам открылись три цельных белокаменных саркофага, принадлежащих захоронениям святого благоверного великого князя Дмитрия Ивановича Донского, великого князя Ивана Ивановича Красного и Угличского князя Дмитрия Ивановича Жилки», – сказал источник агентства в РПЦ.

    По его словам, полученные в ходе работ данные оказались новой информацией для сотрудников музеев Московского Кремля, поскольку ранее у них были совершенно иные сведения о расположении захоронений. Согласно прежним данным, инженерам пришлось разместить саркофаг Дмитрия Донского под саркофагом Ивана Красного для высвобождения места под коммуникации. А во время работ в 1860-х годах оба саркофага были подняты на уровень пола над могильными ямами.

    Дмитрий Донской — великий князь Московский и Владимирский, правивший в XIV веке и сыгравший важную роль в укреплении Московского княжества. Его имя прежде всего связано с победой русских войск над ордынским войском в Куликовской битве 1380 года. За эту победу князь получил прозвище Донской. В 1988 году Русская православная церковь причислила Дмитрия Донского к лику святых.
    Во вторник Патриарх Кирилл провел молебное пение в ознаменование второго обретения мощей Дмитрия Донского. Религиовед Роман Силантьев назвал князя Дмитрия Донского символом национального единства Руси.

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    17 августа 2026, 13:40 • Новости дня
    Рогов призвал усилить удары по мостам в Запорожье

    Рогов: Необходимо уничтожить три переправы через Днепр в Запорожье

    Рогов призвал усилить удары по мостам в Запорожье
    @ Hreod/wikimedia

    Tекст: Олег Исайченко

    ВС России уже наносили удары по мосту Преображенского в Запорожье. В результате атаки 16 августа есть частичные повреждения. Но чтобы нарушить логистику ВСУ, необходимо уничтожить как минимум три переправы – это Днепрогэс и два моста через Старый или Новый Днепр, сказал газете ВЗГЛЯД председатель комиссии ОП РФ Владимир Рогов.

    «В Запорожье существует разветвленная сеть мостов, соединяющая правый и левый берег Днепра», – напомнил Владимир Рогов, председатель комиссии ОП РФ по поддержке соотечественников и развитию общественной дипломатии. Он упомянул мосты Преображенского: первый ведет с правого берега (Новый Днепр) на остров Хортица, второй – с острова Хортица на левый берег (Старый Днепр).

    Параллельно на небольшом удалении проходит Новый мост: Вантовый (Новый Днепр) и Балочный (Старый Днепр). «Их строительство началось в 2004 году. После переворота на Украине финансирование региона почти прекратилось, а проект превратился в долгострой. В итоге движение по мостам открыли лишь в 2020-х», – уточнил собеседник. Также есть автотранспортный Арочный мост, соединяющий через Старый Днепр правобережную часть города с островом Хортица.

    Наконец, в качестве автодорожного моста, соединяющего левобережную и правобережную части Запорожья, используется плотина Днепрогэс. В 2024 году в результате ударов ВС России гидроэлектростанция была остановлена – тогда сообщалось о повреждении машинных залов и распределительных станций. Однако связь между двумя берегами сохранилась.

    Рогов напомнил, что целью российской армии уже не в первый раз становится мост Преображенского через Старый Днепр. «Есть частичные повреждения, но это пока не повлияет на переброску противником сил и средств для ведения боевых действий. Вместе с тем крайне важно усиливать атаки на этом направлении», – подчеркнул спикер.

    По его оценкам, чтобы нарушить логистику ВСУ, необходимо уничтожить как минимум три переправы – это Днепрогэс и два моста через Старый или Новый Днепр. «Без этого разрушение лишь моста Преображенского через Старый Днепр возымеет частичный эффект – противник перенаправит трафик», – рассуждает Рогов.

    Схожей точки зрения придерживается политолог Юрий Баранчик. Он сослался на оценки военных аналитиков, согласно которым мосты через Днепр являются «нервным узлом» обороны ВСУ на юге. «Их уничтожение отрезает украинскую группировку от левого и правого берега, парализуя движение тяжелой техники и переброску резервов», – написал Баранчик в своем Telegram-канале.

    «Преображенский мост имеет ключевое значение для снабжения группировки противника на Запорожском направлении – через него проходят как автомобильные, так и железнодорожные перевозки военных грузов, бронетехники и боеприпасов», – добавил эксперт. По его мнению, российские войска переходят к тактике системного «разрезания» коммуникаций противника на стратегическом уровне. «Если раньше приоритетом были энергетика и объекты ВПК, то теперь ставка сделана на транспортную инфраструктуру», – отметил политолог.

    Ранее российские военные нанесли удар по мосту Преображенского через Старый Днепр в Запорожье. По информации авторов Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской весны», после атаки движение по мосту было ограничено. Дополнительные подробности о характере повреждений и возможных сроках восстановления движения на момент публикации материала не приводятся.

    Как отмечают эксперты, это не первый удар по переправе. «20 июня 2026 года после массированного удара управляемыми авиабомбами движение по мосту Преображенского уже ограничивалось, а транспорт направляли в объезд через Новый мост и плотину Днепрогэс. Украинская сторона тогда подтверждала девять ударов ФАБами с УМПК по Запорожью», – напоминают авторы Telegram-канала «Военная хроника».

    По их мнению, нынешняя атака интересна прежде всего возможным продолжением воздействия на днепровские транспортные переходы Запорожья. Речь идет о двух мостах Преображенского – через Старый и Новый Днепр – Балочном и Арочном мостах (через Старый Днепр), Вантовом мосте (через Новый Днепр), а также плотине Днепрогэс.

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    18 августа 2026, 11:48 • Новости дня
    Политолог объяснил планы Литвы ужесточить правила транзита в Калининград

    Политолог Межевич: Литва готова на безумные решения по транзиту в Калининград

    Политолог объяснил планы Литвы ужесточить правила транзита в Калининград
    @ Виталий Невар/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    В 2002 году, когда Литва готовилась стать членом Евросоюза, Россия и ЕС согласовали правила транзита в Калининград. Теперь же литовские власти используют калининградский трек как инструмент получения политических дивидендов, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Николай Межевич. Ранее депутаты Литвы предложили ужесточить контроль за транзитом в российский эксклав.

    «Политики целого ряда недружественных стран едва ли не каждый день выступают с безумными заявлениями. Но дипломатическая активность Литвы на российском направлении носит параноидальный характер», – отметил Николай Межевич, доктор наук, главный научный сотрудник Института Европы РАН. По его оценкам, причины кроются в тяжелом положении дел в самой республике.

    «Экономика страны умирает, демографическая ситуация на грани катастрофы, к этому добавляются политическая нестабильность и коррупция. В таких условиях литовские чиновники видят единственный способ получения капитала – это антироссийские выступления», – детализировал собеседник. Напомним, в июльском выпуске «Рейтинга недружественных правительств», выпускаемым газетой ВЗГЛЯД, Литва заняла четвертое место.

    Как указал политолог, инициатива Вильнюса ужесточить условия транзита автомобилей с российскими номерами в Калининградскую область укладывается в озвученную логику. Межевич напомнил, что в 2002 году, когда Литва готовилась стать членом Евросоюза, Россия и ЕС согласовали правила транзита в Калининградскую область. «Теперь же литовские власти используют калининградский трек как инструмент получения политических дивидендов», – уточнил аналитик.

    По его мнению, возможное сокращение времени транзита в Калининград опасно тем, что вслед за таким шагом последуют другие безумные решения. «Сейчас Вильнюс проверяет реакцию Москвы. Неслучайно раз в месяц в Литве обсуждают вопрос полного закрытия транзита – хотя это нарушает договоренности России и ЕС, литовское руководство данные нюанс не очень беспокоят», – заключил Межевич.

    Ранее в Литве пожаловались на якобы чрезмерно долгий проезд граждан России через территорию республики по пути в Калининградскую область и обратно. «Сутки, которые даются владельцам автомобилей с российскими номерами на пересечение нашей территории, это не транзит, а пребывание в Литве», – заявил депутат литовского парламента Арвидас Анушаускас.

    Действующий регламент калининградского транзита, согласованный с Еврокомиссией, требует, чтобы машины пересекали Литву не более, чем в течение 24 часов. Однако, по мнению Анушаускаса, необходимо значительно сократить выделяемое на проезд время, так как действующие правила создают «риски для национальной безопасности».

    Парламентарий сообщил, что вместе с коллегами подготовил и зарегистрировал поправки к закону о государственной границе и ее охране. Документ предлагает установить шестичасовой «обычный стандарт контроля прямого транзита» и инициировать изменения в праве Евросоюза, чтобы шесть часов стали максимальным сроком упрощенного автомобильного транзита (FTD) во всех странах ЕС.

    Анушаускас указал, что расстояние в 235 км между пунктами пересечения границы можно преодолеть примерно за три часа, поэтому шесть часов дают значительный запас времени при нормальном движении. Система автоматического распознавания автомобильных номеров должна фиксировать превышения этого срока, после чего служба охраны госграницы сможет оценивать, связано ли это с объективными причинами или «необоснованным» отклонением от маршрута.

    Президент Литвы Гитанас Науседа поддерживает идею ужесточения условий автомобильного транзита на калининградском направлении, сообщил советник главы государства по вопросам нацбезопасности Марюс Чеснулявичюс. Транзит, по его словам, не имеет ничего общего с какими-то разъездами по республике в туристических или иных целях. «Нарушения условий транзита связаны с остановкой в неположенном месте, отклонением от маршрута», – считает советник.

    В 2025 году транзитом в Калининградскую область и из нее проследовали около 13 тысяч легковых автомобилей с российскими номерами. В октябре прошлого года Науседа предложил рассмотреть идею ограничения транзита российских грузов в Калининград и долгосрочного закрытия границы с Белоруссией. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал обеспечить бесперебойную связь с эксклавом.

    Комментарии (3)
    18 августа 2026, 20:33 • Новости дня
    Посольство потребовало прокуратуру Берлина расследовать слова журналиста FAZ о русских
    Посольство потребовало прокуратуру Берлина расследовать слова журналиста FAZ о русских
    @ кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Дипломатическое представительство России в Германии потребовало дать правовую оценку высказываниям корреспондента Frankfurter Allgemeine Zeitung Михаэля Мартенса о возможности содействия в убийстве русских.

    Посольство России в ФРГ направило обращение в местную прокуратуру с просьбой проверить слова корреспондента Frankfurter Allgemeine Zeitung Михаэля Мартенса о возможности «содействия в убийстве русских». Дипломаты просят оценить его высказывания на предмет призывов к противоправным действиям и разжигания ненависти, передает ТАСС.

    «Посольство направило обращение в прокуратуру Берлина с просьбой дать правовую оценку о наличии в высказываниях германского журналиста признаков состава преступлений», – говорится в заявлении дипмиссии в Telegram-канале. В ведомстве подчеркнули, что журналист не принес публичных извинений и не попытался дезавуировать сказанное.

    Представители посольства считают, что формулировки Мартенса носили осознанный и преднамеренный характер. Российская сторона оставила за собой право использовать доступные правовые механизмы в соответствии с национальным законодательством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские правоохранительные органы возбудили уголовное дело против корреспондента Frankfurter Allgemeine Zeitung Михаэля Мартенса.

    Ранее дипломатическое представительство России в Берлине раскритиковало высказывания немецкого репортера об уничтожении российских граждан.

    В то же время жители Германии опубликовали петицию с требованием уволить этого журналиста.

    Комментарии (7)
    17 августа 2026, 02:30 • Новости дня
    Извержение самого высокого вулкана в Евразии началось на Камчатке

    На Камчатке началось извержение вулкана Ключевская сопка

    Извержение самого высокого вулкана в Евразии началось на Камчатке
    @ Alexandra Pogiba/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Самый высокий действующий вулкан Евразии Ключевская сопка вновь проявил активность: в кратере фонтанирует лава, а над вершиной фиксируется интенсивное свечение, сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения.

    «Началось новое вершинное извержение, на вулкане наблюдается фонтанирование лавы в кратере вулкана, свечение над вершиной в ночное время, повышенная фумарольная активность», – рассказали ученые ТАСС.

    В Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН добавили, что в кратере обнаружена термальная аномалия. Кроме того, специалисты фиксируют мощный газовый шлейф.

    Ключевская сопка представляет собой правильный конус с кратером диаметром около 700 метров и является самым высоким действующим вулканом Евразии, на склонах которого находятся около 80 побочных кратеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла. Длительность извержения спавшего 500 лет вулкана на Камчатке составила ровно год. В июне МЧС сообщало, что вулкан Ключевской на Камчатке стал опасен для туристов.

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    18 августа 2026, 16:12 • Новости дня
    На Украине заявили о разработке Россией беспилотника для уничтожения электросетей
    На Украине заявили о разработке Россией беспилотника для уничтожения электросетей
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские инженеры сконструировали новый ударный дрон со встроенной в крылья взрывчаткой, предназначенный для выведения из строя энергетической инфраструктуры в зимний период, заявили в ГУР Украины.

    О появлении нового оружия стало известно из заявления заместителя начальника Главного управления разведки Украины Вадима Скибицкого, сообщает канал Операция Z: Военкоры Русской весны. «Новый российский БПЛА предназначен специально для ударов по линиям электропередач», – сообщил представитель ведомства.

    Конструктивная особенность аппарата заключается в наличии специального взрывного элемента, который заложен прямо в крылья. Такая технология позволяет беспилотнику эффективно перерезать прочные металлические конструкции.

    Украинская разведка ожидает, что предстоящей зимой целями ударов станут объекты энергетики и системы теплоснабжения. Кроме того, в зоне риска находятся водопроводные узлы, а также предприятия газодобычи и газотранспортной инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля российские беспилотники повредили опоры высоковольтной линии электропередачи в Харьковской области.

    Ранее экономист Иван Лизан рассказал о системном поражении украинских газораспределительных узлов. А военный эксперт Юрий Кнутов отметил высокую эффективность новой модификации дронов «Герань-4 Сикер».

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    17 августа 2026, 05:38 • Новости дня
    Каллас пригрозила увеличением на треть подсанкционных лиц и компаний

    Каллас заявила об очередном пакете санкций против России

    Каллас пригрозила увеличением на треть подсанкционных лиц и компаний
    @ Michael Brandt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Европейский союз намерен осенью ввести самый крупный с 2022 года пакет ограничений в отношении России, увеличив списки подсанкционных лиц и компаний на треть, пригрозила глава евродипломатии Кая Каллас.

    «В случае его принятия число российских физических лиц, компаний и организаций под санкциями, единовременно увеличится на треть. Давление необходимо усилить», – приводит РБК слова Каллас в интервью Die Welt.

    Она назвала принятие сенатом США закона об антироссийских санкциях, который инициировал покойный сенатор Линдси Грэм (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), обнадеживающим в плане сближения Европы и США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЕС в июле принял 21-й пакет антироссийских санкций. Там заявили, что новые санкции дают основу для визового запрета в отношении участников СВО. ЕС также ввел новые санкции против пяти представителей российского ВПК.


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    19 августа 2026, 17:54 • Новости дня
    Азербайджану предложили занять бывшее консульство Румынии в Петербурге

    Здание бывшего генконсульства Румынии в Петербурге предложили Азербайджану

    Азербайджану предложили занять бывшее консульство Румынии в Петербурге
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Освободившиеся после недавнего закрытия румынской дипмиссии в Петербурге помещения могут передать азербайджанским представителям. Об этом сообщил генеральный директор предприятия по обслуживанию иностранных представительств «Инпредсервис» Владимир Запевалов.

    Азербайджанским дипломатам направили официальное предложение занять помещения бывшего генконсульства Румынии в Петербурге. Оно закрылось в городе на Неве месяц назад, передает «Интерфакс»

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Россия объявила о закрытии генерального консульства Румынии в Петербурге.

    Месяцем ранее румынские власти прекратили работу российского дипломатического представительства в Констанце. В прошлом году Российский информационно-культурный центр в Баку освободил занимаемое помещение по требованию МИД Азербайджана.

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    19 августа 2026, 18:48 • Новости дня
    Мединский оценил вероятность возобновления переговоров в Стамбуле
    Мединский оценил вероятность возобновления переговоров в Стамбуле
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Помощник президента России Владимир Мединский высказался о вероятности продолжения контактов в турецком Стамбуле по украинскому урегулированию.

    Глава российской делегации предпочел не давать однозначных прогнозов относительно будущих встреч, передает ТАСС.

    Отвечая на соответствующий вопрос представителей телеграм-канала «Юнашев Live», руководитель переговорной группы ограничился весьма краткой репликой.

    «Время покажет», – отметил государственный деятель в своем комментарии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году руководитель российской делегации Владимир Мединский заявил о готовности Москвы к возобновлению стамбульских переговоров.

    В феврале текущего года представители России и Украины провели очередную встречу в Женеве. Помощник президента охарактеризовал эти консультации тяжелыми и деловыми.

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    18 августа 2026, 10:30 • Новости дня
    Посол Японии покинул здание МИД

    Посол Японии Муто покинул здание МИД

    Посол Японии покинул здание МИД
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава японской дипломатической миссии в Москве Акира Муто провел в здании МИД около 20 минут и отказался от общения с журналистами.

    Японский посол Акира Муто уехал из Министерства иностранных дел Российской Федерации, куда был вызван ранее, передает РИА «Новости».

    Дипломат находился в здании российского ведомства примерно 20 минут. После завершения визита он проигнорировал вопросы представителей средств массовой информации.

    Министерство иностранных дел Японии вызвало посла России из-за поездки президента Владимира Путина на Курильские острова.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила возмущение реакцией японского премьер-министра Санаэ Такаити на эту поездку.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал заявления японской стороны совершенно неприемлемыми.

    Лавров накануне выразил удивление неявкой японского дипломата по требованию Москвы.

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