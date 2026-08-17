Ученые обнаружили новую неуязвимую форму малярии

В Уганде выявили стойкую к лекарствам форму малярийного плазмодия

Tекст: Мария Иванова

В Уганде зафиксировано распространение новых форм малярийного плазмодия, обладающих высокой устойчивостью к антималярийным препаратам, передает ТАСС.

Неизвестные ранее мутации обнаружены в гене PX1, что требует скорейшей разработки новых лекарственных средств.

«Нас сильно беспокоит то, что эти мутации очень быстро распространяются – это говорит о том, что они играют важную роль в выживании плазмодия. Малярия по-прежнему остается одной из главных угроз для человечества, что в особенности касается Африки южнее Сахары. Рост ее стойкости к существующим лекарствам ослабит сдерживание распространения малярии и увеличит число ее жертв», – заявил доцент американского Брауновского университета Джеффри Бейли.

Специалисты проанализировали более 150 образцов крови пациентов, которым не помогали традиционные схемы лечения на основе артемизинина. Выяснилось, что устойчивость вызвана пятью мутациями в гене PX1, а не в привычном KELCH13. Это открытие заставило биологов изучить 1,5 тыс. архивных проб с 2004 по 2024 год.

Анализ показал, что изменения в геноме плазмодия возникли еще в середине двухтысячных годов. Сегодня такие мутации встречаются примерно у половины штаммов на западе и востоке Уганды, что серьезно снижает эффективность терапии и способствует быстрому распространению инфекции в регионе.

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