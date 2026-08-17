Мирный житель пострадал при атаке украинского беспилотника под Белгородом

Tекст: Денис Тельманов

Оперштаб региона сообщил о ранении мирного жителя при атаке беспилотника ВСУ в селе Таврово Белгородской области, передает оперштаб региона в своем канале в Max.

«В Белгородском округе в селе Таврово беспилотник атаковал коммерческий объект. Мужчину с осколочными ранениями живота и голени скорая помощь транспортирует в городскую больницу № 2 города Белгорода. Повреждены остекление здания и автомобиль», – говорится в сообщении оперштаба.

Помимо этого, в поселке Октябрьский удар FPV-дрона повредил объект инфраструктуры. В селе Никольское беспилотник сдетонировал возле частного дома, посечены забор и кузов машины. В селе Отрадное огнем частично поврежден автомобиль в результате удара дрона.

В поселке Малиновка беспилотник атаковал машину, повредив переднюю часть кузова. В поселке Дубовое при ударе дрона повреждены окна и фасад многоквартирного дома. В самом Белгороде атака FPV-дрона привела к повреждению оборудования коммерческого объекта.

В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа взрыв беспилотника вызвал возгорание частного дома, которое было оперативно потушено. В городе Шебекино от атаки FPV-дрона пробита кровля корпуса на территории предприятия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне число пострадавших при атаке украинского беспилотника на автобус под Белгородом выросло до десяти человек.

В тот же день в селе Ржевка Шебекинского округа в результате удара дрона по легковому автомобилю погиб мирный мужчина.

Неделей ранее в селе Веселая Лопань местный житель получил осколочные ранения лица из-за налета вражеского аппарата.



