Массовое отравление произошло в детском саду на Сахалине

Tекст: Алексей Дегтярёв

Симптомы отравления почувствовали не только дети, но и взрослые, недомогание сопровождалось рвотой, указали в администрации, передает ТАСС.

«Дети были переданы законным представителям, родители самостоятельно обратились за медицинской помощью. Зафиксировано больше 30 случаев», – добавили там.

На месте работают специалисты Роспотребнадзора. Они проводят эпидемиологическое расследование и берут необходимые пробы. Следственные органы уже возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, весной следователи на Сахалине возбудили уголовное дело из-за вспышки кишечной инфекции в двух детских садах.

В апреле в подмосковном Одинцово с аналогичным диагнозом в больницу попали 27 воспитанников дошкольного учреждения.

В начале августа суд в Петербурге приговорил к двум годам колонии поставщицу некачественного мяса в частный детский сад.