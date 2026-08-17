Учебный самолет ВВС Франции загорелся после экстренной посадки на трассе

Tекст: Мария Иванова

Авария произошла рядом с коммуной Салон-де-Прованс на юге республики, передает ТАСС.

Во время выполнения учебного задания на самолете Cirrus SR-20 возникла нештатная ситуация. Управление взял на себя опытный наставник, который сумел посадить машину на проезжую часть.

Военнослужащие получили легкие травмы и самостоятельно выбрались наружу до того, как техника вспыхнула. Очевидцы происшествия подтвердили, что после жесткого касания земли начался сильный пожар.

«Члены экипажа находились в сознании, им немедленно была оказана помощь со стороны медицинских бригад авиабазы», – говорится в заявлении министерства вооруженных сил страны. В настоящий момент расследованием инцидента занимаются профильные ведомства и жандармерия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле на юго-востоке Франции разбился легкий самолет военно-воздушных сил страны.

В июне на северо-востоке республики из-за технической неисправности рухнул самолет с парашютистами.

Несколькими днями ранее в Турции во время выполнения тренировочного задания упал истребитель F-16.