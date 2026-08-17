Росавиация анонсировала запуск беспилотных аэротакси

Росавиация сообщила о запуске беспилотных аэротакси в будущем

Tекст: Денис Тельманов

Развитие аэротакси с использованием беспилотных технологий является перспективным направлением в России в будущем. Об этом рассказал замглавы Росавиации Андрей Потемкин в рамках бизнес-форума «Ростки», передает РИА «Новости».

«Если речь идет о доставке грузов в городской черте, в пригородной черте – это наша среднесрочная перспектива. Долгосрочная – это уже авиационное такси, аэротакси с использованием беспилотных технологий», – заявил чиновник.

Замглавы ведомства добавил, что в стране уже активно формируется маловысотная экономика. С помощью беспилотной авиации успешно проводятся аэрофотосъемка, авиационный мониторинг лесопожарной и экологической обстановки, а также контроль за линиями электропередачи и нефтепроводами.

Потемкин отметил и другие перспективные направления, такие как доставка «последней» и «средней мили», что особенно актуально с учетом географических особенностей России. Эти направления, по его словам, будут развиваться в среднесрочной перспективе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство России ввело новый класс воздушного пространства для беспилотных летательных аппаратов.

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о намерении вывести страну в число мировых лидеров по внедрению автономного транспорта.

Председатель союза «Цифровой мир» Валерий Корнеев допустил возможность запуска летающего такси в течение года при условии изменения нормативно-правовой базы.