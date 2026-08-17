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    17 августа 2026, 13:09 • Новости дня

    Имущество обанкротившегося российского подразделения Google не смогли продать

    Tекст: Денис Тельманов

    Аукцион по реализации компьютеров и мебели обанкротившейся компании не состоялся, поскольку лот стартовой стоимостью около 3,7 млн рублей никого не заинтересовал.

    Конкурсный управляющий Валерий Таляровский сообщил на Федресурсе об отмене аукциона по продаже активов ООО «Гугл», передает РИА «Новости».

    «Признаны не состоявшимися по причине отсутствия заявок на участие в торгах», – говорится в официальном заявлении.

    Единый лот включал в себя компьютерную технику, средства коммуникации, мебель, бытовую технику и сувенирную продукцию. Начальная цена выставленного на продажу имущества составляла порядка 3,7 млн рублей.

    Арбитражный суд Москвы признал российскую компанию банкротом осенью 2023 года. Процедура наблюдения была инициирована Девятым арбитражным апелляционным судом осенью 2022 года по собственному заявлению организации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, конкурсный управляющий отечественного филиала инициировал судебные разбирательства за рубежом для возврата незаконно выплаченных дивидендов.

    Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение о взыскании 160 млрд рублей с материнской компании.

    Суд в Бельгии наложил арест на имущество корпорации на сумму 115 миллионов евро.

    19 августа 2026, 16:00 • Новости дня
    Путин: По предложению «Единой России» региональные бюджеты получили поддержку
    Путин: По предложению «Единой России» региональные бюджеты получили поддержку
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Субъекты страны по инициативе «Единой России» смогут оставлять в своих бюджетах значительные суммы за счет переноса сроков погашения кредитов за пределы 2030 года, сообщил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

    «По предложению «Единой России» мы решили дополнительно поддержать региональные бюджеты, перенести срок погашения бюджетных кредитов за пределы 2030 года. За счет этой меры в распоряжении субъектов федерации будет оставаться дополнительная сумма, порядка 100 млрд рублей ежегодно. И они смогут направить эти средства на цели развития», – цитирует президента пресс-служба партии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил инициативы партии «Единая Россия» в сфере бюджетного кредитования субъектов страны.

    Ранее министерство финансов внесло в правительство законопроект о переносе срока погашения части задолженности регионов на 2030 год. До этого российские власти аннулировали задолженности по бюджетным кредитам для 21 субъекта страны на сумму свыше 114 млрд рублей.

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    19 августа 2026, 13:34 • Новости дня
    Герой России Головин: Путин думает о всех россиянах

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин уделяет пристальное внимание благополучию всех жителей страны, заявил начальник главного штаба «Юнармии», лидер предвыборного списка партии «Единая Россия» Владислав Головин.

    Головин заявил, «люди, вернувшиеся с фронта, не бывшие на фронте – все люди нужны своей Родине».

    «Я уверен, что наш верховный главнокомандующий очень пристальное внимание обращает на все сферы, на все категории граждан, на всех», – подчеркнул Головин в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову, показанном в эфире «Вестей».

    Герой России добавил, что руководство государства активно работает над тем, чтобы каждый россиянин имел возможность стать сильнее.

    В начале августа Владислав Головин рассказал о программах подготовки ветеранов спецоперации к наставничеству.

    Герой России Головин пообещал дальнейшее совершенствование партией «Единая Россия» мер поддержки бойцов.

    В конце июля президент Владимир Путин заявил об абсолютной сплоченности граждан ради победы.

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    19 августа 2026, 21:00 • Видео
    Новый министр обороны Украины. Главное о Хмаре

    Верховная Рада Украины утвердила на посту министра обороны Евгения Хмару. Этому выходцу из спецслужб приписывают организацию громких терактов в России. При этом Зеленский сильно рискует, назначая такого министра.


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    19 августа 2026, 10:01 • Новости дня
    Украина начала атаковать иранские фуры на границе России и Белоруссии
    Украина начала атаковать иранские фуры на границе России и Белоруссии
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские беспилотники наносят удары по грузовым автомобилям с иранскими товарами на пунктах пропуска российско-белорусской границы, осложняя работу спасательных служб.

    Украинские военные начали целенаправленно атаковать фуры, перевозящие продукты из Ирана, на пунктах пропуска через российско-белорусскую границу, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Mash.

    Сообщается, что больше всего страдает терминал «Красный камень» в Брянской области. За последнюю неделю подтверждены минимум три удара прямо на территории пункта. Во время атаки сгорели фуры, которые везли иранские финики и арбузы в Беларусь.

    В одном из случаев беспилотник ударил по грузовику прямо во время движения. Водитель сумел доехать до Гомельской области, где оставил горящий прицеп. Кроме того, недалеко от этого контрольно-пропускного пункта дроны атаковали два гражданских автобуса.

    По информации источника, налеты осуществляются волнами. Изначально границу пересекает дрон-разведчик, после чего с интервалом в 10–15 минут запускаются группы беспилотников «Дартс». Такая тактика применяется для того, чтобы помешать пожарным оперативно ликвидировать возгорания. Отмечается, что в последнее время дроны запускаются из района села Халявина в Черниговской области.

    В начале июля украинские военные повторно атаковали таможенный переход «Красный камень» в Брянской области.

    Во время одного из налетов от ударов дронов пострадали три белорусские фуры.

    На этом же погранпереходе вражеский беспилотник врезался в пассажирский автобус.

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    19 августа 2026, 09:09 • Новости дня
    На Украине разоблачили преступную группировку в офисе Зеленского

    НАБУ и САП начали спецоперацию против чиновников офиса Зеленского

    На Украине разоблачили преступную группировку в офисе Зеленского
    @ nabu.gov.ua

    Tекст: Вера Басилая

    НАБУ и САП проводят масштабные мероприятия по задержанию участников криминальной сети, состоящей из депутатов Рады, а также сотрудников офиса Владимира Зеленского, сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

    Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура инициировали следственные действия на Украине, передает ТАСС.

    Под подозрение попала группа лиц из высшего эшелона власти.

    «НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной организации, действовавшей под руководством действующего и бывшего народных депутатов Украины и при участии чиновников офиса Владимира Зеленского и других лиц», – заявили в ведомстве.

    Представители прокуратуры добавили, что все подробности расследования будут представлены общественности позднее.

    В мае Специализированная антикоррупционная прокуратура потребовала ареста бывшего руководителя офиса Зеленского Андрея Ермака.

    В рамках данного расследования украинские правоохранители обвинили шестерых новых фигурантов в отмывании денег.

    В конце прошлого года силовики разоблачили организованную преступную группу из числа действующих депутатов Верховной рады.

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    19 августа 2026, 08:08 • Новости дня
    Ростех передал армии партию модернизированных комплексов «Панцирь»

    Войска получили новые «Панцири» с возможностью применения гиперзвуковых ракет

    Ростех передал армии партию модернизированных комплексов «Панцирь»
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Арсенал российской противовоздушной обороны пополнился новейшими стационарными системами «Панцирь-СМД» и мобильными комплексами, боекомплект которых усилен гиперзвуковыми ракетами.

    Холдинг «Высокоточные комплексы» отправил в войска новую партию самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» и стационарных систем «Панцирь-СМД», сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех».

    Эти современные комплексы могут использовать различные типы боеприпасов, включая стандартные, гиперзвуковые зенитные управляемые ракеты и ракеты ближнего перехвата. Боекомплект пусковых установок формируется индивидуально в зависимости от боевых задач и может комбинировать все доступные виды ракетного вооружения.

    Мобильные версии «Панцирь-С» предназначены для надежной защиты объектов и усиления противовоздушной обороны от самолетов, ракет и дронов. Новейшие стационарные системы «Панцирь-СМД» также демонстрируют высокую эффективность в боевых условиях, успешно отражая массированные налеты, в том числе атаки беспилотных аппаратов.

    «На счету комплексов – беспилотники, баллистические и крылатые ракеты, а также другие средства воздушного нападения», – подчеркнули представители госкорпорации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава госкорпорации Сергей Чемезов отметил высокую эффективность новых малогабаритных боеприпасов для комплекса «Панцирь-С».

    Весной холдинг «Высокоточные комплексы» передал армии партию таких систем для перехвата крылатых ракет и беспилотников.

    Перед Днем защитника Отечества предприятие отгрузило в войска стандартные зенитные управляемые ракеты и мини-ЗУР ближнего перехвата.

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    19 августа 2026, 07:42 • Новости дня
    Медведь утащил в лес и растерзал 29-летнюю туристку на Алтае

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Республике Алтай дикий медведь напал на палатку с туристами и утащил 29-летнюю девушку в лес, где впоследствии убил ее, сообщил источник в экстренных службах.

    «Отдыхали на туристической базе в палатке. Пришел медведь, вытащил девушку из палатки, утащил в лес, объел все конечности и прикопал», – сказал собеседник, передает ТАСС.

    Он пояснил, что инцидент произошел в селе Артыбаш. Местные жители пытались помочь, но животное бросалось на них, и никто ничего не смог сделать. Девушка скончалась.

    Решается вопрос о дальнейших действиях в отношении агрессивного животного. В региональном управлении МВД сообщили, что погибшей было 29 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее медведь насмерть загрыз мужчину на окраине поселка в Магаданской области.

    В прошлом году на Камчатке хищник атаковал спящую в палатке туристку из Саратова.

    Спустя несколько дней охотники застрелили вернувшегося на место происшествия старого зверя.

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    19 августа 2026, 08:25 • Новости дня
    На останках Дмитрия Донского обнаружили следы тяжелой раны

    Мединский: На найденных останках Дмитрия Донского обнаружены следы тяжелой раны

    На останках Дмитрия Донского обнаружили следы тяжелой раны
    @ Михаил Климовский/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Исследование мощей великого князя Дмитрия Донского показало наличие серьезного повреждения головы, которое привело к обширной гематоме и потере сознания во время сражения, рассказал помощник президента России Владимир Мединский.

    Мединский рассказал о результатах изучения мощей полководца. Выяснилось, что князь получил мощный удар по голове, передают «Вести».

    «На главе обретенных мощей Дмитрия Донского, его останков, обнаружены следы от тяжелой раны, то есть, судя по всему, это был удар в череп – сотрясение с потерей сознания», – отметил государственный деятель.

    По его словам, пролома кости удалось избежать благодаря доспехам, однако образовалась тяжелейшая гематома. Изрубленного правителя соратники обнаружили без сознания под сломанной березой.

    Мединский добавил, что выжить полководцу помог хороший иммунитет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители Русской православной церкви подтвердили подлинность найденных в Архангельском соборе мощей Дмитрия Донского.

    Патриарх Московский и всея Руси Кирилл лично отслужил молебен в ознаменование этого события.

    Религиовед Роман Лункин назвал обретение останков святого настоящим чудом.

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    19 августа 2026, 12:45 • Новости дня
    Собянин: Высокотехнологичные решения компаний Москвы востребованы во всей России

    Tекст: Вера Басилая

    Разработки и высокотехнологичные решения московских компаний востребованы во всей России, заявил член Бюро Высшего совета партии «Единая Россия», мэр Москвы Сергей Собянин.

    Собянин заявил в Max, что Москва продолжает укреплять статус главного индустриального и технологического центра страны. По итогам прошлого года столичным производителям удалось увеличить выпуск продукции на 4,7%.

    Мэр Москвы подчеркнул, что в первом полугодии текущего года объемы производства выросли уже на 12,5%. Наибольший рост показали радиоэлектроника (39,1%) и аэрокосмические предприятия (33,5%). Производство медицинских изделий увеличилось на 16,8%, а фармацевтика – на 14,7%.

    «Разработки и высокотехнологичные решения московских компаний востребованы во всей России», – подчеркнул Собянин.

    За шесть месяцев в столице появилось 15 новых высокотехнологичных промышленных объектов общей площадью свыше 500 тыс. квадратных метров, где создано более 7,2 тыс. рабочих мест. В настоящее время в Москве функционируют 4735 промышленных предприятий, на которых трудятся 767 тыс. человек, что составляет практически каждого десятого работающего жителя города.

    Московские промышленные компании поставляют продукцию во все регионы России, обеспечивая поставки от продуктов питания и лекарств до высокотехнологичного оборудования – лифтов и микроэлектроники.  Отмечается, что рост промышленного выпуска – вклад в технологический суверенитет страны: больше отечественной продукции в критических отраслях, меньше зависимость от внешних поставок.

    Кроме того, усиливается связанность промышленной карты России, когда столичный завод работает на заказ регионов, а регионы получают технику, комплектующие, лекарства и оборудование для своих отраслей.

    «Единая Россия»  ставит в приоритет поддержку отечественной промышленности. За время действия партийной программы, госинвестиций в развитие промышленности было сделано на сумму более 300 млрд рублей через Фонд развития промышленности. Важнейшим направлением работы «Единой России» и правительства является укрепление региональной промышленной инфраструктуры. За пять лет создано около 120 новых индустриальных и технопарков.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об увеличении объема промышленного производства в столице на 12,1% за первое полугодие 2026 года.

    Собянин рассказал о прямом стимулировании развития остальных регионов за счет роста московской экономики.

    Ветеран СВО Эльдар Шарипов отметил ключевую роль столицы в обеспечении технологического суверенитета России.

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    19 августа 2026, 11:45 • Новости дня
    Китай поддержал слова Лаврова о вражеском статусе Японии в Уставе ООН
    Китай поддержал слова Лаврова о вражеском статусе Японии в Уставе ООН
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Китай одобряет слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о необходимости помнить закрепленный в Уставе ООН статус Японии как вражеского государства, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

    Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Китай одобряет заявление министра иностранных дел Лаврова о вражеском статусе Японии, передает ТАСС.

    Дипломат добавил, что напоминание об этом статусе имеет особое значение в год 80-летия начала работы Токийского трибунала. По его словам, это необходимо для защиты итогов Второй мировой войны и предотвращения возрождения милитаризма.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров накануне зачитал выдержку из Устава ООН о статусе Японии.

    Ранее МИД КНР призвал Токио соблюдать установленный после Второй мировой войны международный порядок.

    Перед этим японские власти выразили официальный протест из-за поездки президента Владимира Путина на остров Итуруп.

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    19 августа 2026, 11:15 • Новости дня
    Убитая медведем на Алтае туристка работала в ГУ МЧС по Новосибирской области

    Убитая медведем на Алтае была сотрудницей ГУ МЧС по Новосибирской области

    Tекст: Дарья Григоренко

    Убитая медведем на Алтае туристка оказалась инспектором управления МЧС России по Новосибирской области, сообщили в ведомстве.

    Погибшая девушка работала в региональном главном управлении спасательного ведомства, передает ТАСС. «Наша сотрудница была. Недавно была назначена на должность инспектора надзорной деятельности. Находилась в отпуске», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

    Представители министерства выразили глубокие соболезнования родным молодого специалиста и пообещали оказать семье всю необходимую помощь. Правоохранительные органы уточнили, что пара отдыхала на территории одной из туристических баз.

    Правоохранительные органы уточнили, что туристка, которую медведь вытащил из палатки на территории туристической базы, была вместе со спутником, ему удалось выжить.

    Животное проникло в палатку, схватило женщину и скрылось в чаще, при этом ее спутнику удалось выжить. В настоящее время прокуратура проводит проверку по факту случившегося, а специалисты решают дальнейшую судьбу хищника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дикий медведь напал на палатку с туристами в Республике Алтай.

    Месяцем ранее хищник насмерть загрыз мужчину на окраине поселка в Магаданской области.

    В прошлом году на Камчатке дикий зверь атаковал спящую в палатке туристку из Саратова.

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    19 августа 2026, 10:25 • Новости дня
    Первый контейнеровоз из Китая прибыл по Севморпути в Мурманск
    Первый контейнеровоз из Китая прибыл по Севморпути в Мурманск
    @ andrey_chibis

    Tекст: Вера Басилая

    Судно компании NewNew Shipping Line из Китая доставило в порт Мурманска 500 контейнеров, пройдя по маршруту Северного морского пути в рамках двустороннего соглашения, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

    В порт Мурманска прибыл первый контейнеровоз китайской компании NewNew Shipping Line, прошедший по Северному морскому пути, сообщил Чибис в Мах.

    Чибис также подчеркнул, что власти продолжают развивать Северный морской путь и укреплять позиции Мурманска в качестве крупного транспортного хаба.

    Генеральный директор New New Shipping Line Кэ Цзинь накануне анонсировал прибытие первого контейнеровоза компании в мурманский порт.

    Глава Росатома Алексей Лихачев ранее сообщил о запуске регулярного еженедельного маршрута из Китая в Европу через Северный морской путь.

    Россия и Китай запланировали удвоить объем грузоперевозок по арктической трассе к 2030 году.

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    19 августа 2026, 00:58 • Новости дня
    Украина не выплатила Ирану компенсацию за удар по судну в Каспийском море

    Посол Ирана Джалали: Киев не выплатил компенсацию за атаку в Каспийском море

    Украина не выплатила Ирану компенсацию за удар по судну в Каспийском море
    @ Belkin Aleksey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Иран продолжает требовать от Киева выплаты компенсации за атаку на торговое судно в Каспийском море, сообщил посол Ирана в Москве Казем Джалали.

    «На данном этапе Иран добивается компенсации от правительства Украины и выплаты компенсаций пострадавшим в результате инцидента», – сказал посол в интервью РИА «Новости».

    Он добавил, что Тегеран и Киев ведут переговоры о выплатах и выразил надежду, что этот диалог завершится положительным результатом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил украинскому коллеге о необходимости компенсации ущерба после удара по иранскому судну в Каспийском море.

    Аракчи во время разговора с главой европейской дипломатии Каей Каллас настоял на безоговорочном признании Киевом вины за нападение на иранское коммерческое судно.

    Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил о наличии у Тегерана доказательств преднамеренного удара украинских сил по иранскому судну в акватории Каспийского моря.

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    18 августа 2026, 23:05 • Новости дня
    Кулеба заявил о достижении Киевом потолка международной поддержки

    Tекст: Вера Басилая

    Украина «достигла потолка» международной поддержки и не получит от Запада больше текущих объемов помощи, заявил бывший глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

    Кулеба заявил, что Украина исчерпала возможности для увеличения международной поддержки и не получит от Запада больше текущих объемов помощи, передает ТАСС.

    «С точки зрения международной поддержки мы достигли потолка. На сегодняшний день я не вижу, откуда возьмется больше», – заявил экс-министр в интервью одному из YouTube-каналов. Он пояснил, что текущая поддержка и так носит беспрецедентный характер, продолжаясь уже пять лет и исчисляется десятками миллиардов долларов и евро.

    Политическая турбулентность и экономические проблемы в Европе, а также отсутствие у США желания финансировать Киев ограничивают дальнейшую помощь, отметил Кулеба. Он подчеркнул, что украинским властям необходимо крайне внимательно оценивать перспективы внешней поддержки. Кроме того, Кулеба предупредил о нарастающем недовольстве внутри страны, прогнозируя, что зимой гнев общества достигнет максимума.

    Весной прошлого года бывший глава украинского МИД указал на отсутствие надежной поддержки со стороны Соединенных Штатов.

    Глава комитета по вопросам финансов Верховной рады Даниил Гетманцев заявил, что невыполнение доходной части бюджета Украины и замедление экономики грозят пропастью в финансовой политике.

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    19 августа 2026, 00:16 • Новости дня
    Экс-министр обороны Украины Федоров призвал к проведению выборов в стране
    Экс-министр обороны Украины Федоров призвал к проведению выборов в стране
    @ imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Бывший глава минобороны Украины Михаил Федоров заявил о системном кризисе управления в стране и выступил за проведение выборов в условиях конфликта.

    «Мы должны найти законный, безопасный и реалистичный механизм, который позволит Украине восстановить полноценный демократический процесс даже при условии длительной войны», – сказал Федоров в видеообращении.

    По словам Федорова, люди не могут бесконечно жить в ситуации, когда им неясно, почему принимаются те или иные решения, почему одни реформы двигаются вперед, а другие блокируются, передает РИА «Новости».

    Он заявил, что на Украине, по его оценке, сложился системный кризис управления, при котором старая система живет по собственным правилам, защищает себя и боится изменений.

    Федоров также отметил, что выборы, на его взгляд, означают не только голосование бюллетенями, но и момент подотчетности власти гражданам. Он пояснил, что в демократическом государстве власть должна приходить к обществу с отчетом о сделанном и получать подтверждение доверия, в отличие от системы, где сама власть решает, когда ее можно оценивать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, увольнение Федорова спровоцировало один из самых мощных внутриполитических кризисов на Украине и волну протестов.

    Сообщалось, что Федоров рассматривает возможность выдвижения на пост президента страны.

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    19 августа 2026, 09:56 • Новости дня
    Эсминец США сломался в Тихом океане

    Американский эсминец Benfold с экипажем из 300 моряков сломался в Тихом океане

    Эсминец США сломался в Тихом океане
    @ Mass Communication Specialist 2nd Class Sarah Myers/US Navy/Wikipedia

    Tекст: Мария Иванова

    Американский военный корабль столкнулся с серьезной аварией генераторов, оставив экипаж без электричества, воды и кондиционеров на четыре дня.

    Эсминец ВМС США Benfold с экипажем из примерно 300 человек перенес крупную поломку в Тихом океане в июле 2026 года, передает Associated Press.

    Представитель ВМС Мэтью Комер сообщил, что 24 июля корабль «сообщил об инженерной аварии с генераторами, повлекшей потерю электроэнергии».

    Из-за инцидента моряки несколько дней оставались без питьевой воды, горячего питания, работающих туалетов и кондиционеров. Комер подчеркнул, что никто из экипажа не пострадал, однако судну потребовалась помощь от ударной группы авианосца George Washington. Крейсер Robert Smalls обеспечил пострадавших питанием.

    В итоге эсминец отбуксировали для ремонта на Филиппины, куда он прибыл 28 июля. Экипажу предоставили жилье и еду на берегу. Восьмого августа корабль покинул порт с полностью исправными системами. Инцидент стал известен общественности лишь в августе после публикации USNI News.

    Авария произошла на фоне дискуссий в Пентагоне о качестве жизни на флоте и проблемах со снабжением. Законодатели-демократы уже требуют расследовать условия на авианосце Abraham Lincoln, который провел в море рекордные 250 дней без перерыва, столкнувшись с нехваткой продуктов и проблемами с психическим здоровьем экипажа.

    Тем временем корабли группы George Washington направились на Ближний Восток для замены авианосца Lincoln. Это оставит тихоокеанские воды без присутствия американских авианосцев на неопределенный срок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский эсминец Benfold остался без электроснабжения в Южно-Китайском море.

    Сенатор США Ричард Блюменталь потребовал от Пентагона отчета о проблемах на авианосце Abraham Lincoln.

    Родственники моряков с этого корабля сообщили о попытках суицида среди членов экипажа.

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