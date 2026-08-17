МИД назвал решение Швеции по паспортам искусственным барьером для россиян

Как заявили в посольстве России, решение Стокгольма отказаться от признания российских небиометрических загранпаспортов не стало неожиданностью, передает РИА «Новости».
«Считаем это решение очередным искусственным барьером для российских граждан», – заявили в посольстве России в Швеции. Дипломаты подчеркнули готовность оказывать помощь соотечественникам в решении возникающих проблем.
Новые правила вступят в силу с 1 октября. В дипмиссии заверили, что будут содействовать гражданам в преодолении дополнительных сложностей, вызванных новыми требованиями шведских властей.
Европейская комиссия обновила таблицу признания проездных документов для стран Бенилюкса и Швеции.
Консульский департамент МИД России рекомендовал гражданам заранее оформлять десятилетние биометрические загранпаспорта.