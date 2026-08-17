В Петербурге за взятки задержан сотрудник Росжелдора

Tекст: Алексей Дегтярёв

Операцию провели сотрудники регионального управления ФСБ при силовой поддержке спецподразделений Росгвардии, указали в ведомстве, передает ТАСС.

Фигурантом оказался работник Северо-Западного территориального управления федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор).

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что подозреваемый, используя служебное положение, организовал коррупционную схему по получению через посредников денежного вознаграждения за беспрепятственное прохождение третьими лицами тестирований в аттестационных центрах Петербурга», – рассказали в Росгвардии.

Следователи уже возбудили уголовное дело по факту выявленного преступления. В настоящее время силовики продолжают проведение необходимых оперативно-следственных действий для установления всех обстоятельств случившегося.

В конце 2024 года силовики задержали заместителя начальника управления транспортной безопасности Росжелдора за получение крупной взятки.

В марте 2026 года следователи поймали начальника управления вагонного хозяйства РЖД на незаконном вознаграждении в размере 12 млн рублей.

Месяцем позже правоохранительные органы пресекли коррупционную деятельность начальника Западно-Сибирской железной дороги.