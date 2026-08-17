Бурный рост сферы ИИ привел к изменению мирового рынка роскоши

Financial Times: ИИ-миллионеры радикально изменили мировой рынок роскоши

Tекст: Мария Иванова

Бурное развитие компаний в области искусственного интеллекта породило новую волну миллионеров и миллиардеров, чьи привычки кардинально трансформируют мировой рынок роскоши, передает РИА «Новости».

По данным Financial Times, бизнес вынужден адаптироваться под запросы новой технологической элиты.

«Появление сверхбогатых людей в сфере ИИ открыло совершенно новую волну спроса для компаний, предоставляющих доступ к частным самолетам, яхтам и суперкарам», – рассказал изданию консультант по элитным путешествиям Пол Чарльз. В бизнес-авиации приток молодых IT-предпринимателей снизил средний возраст клиентов на 10 лет. Новые заказчики бронируют рейсы через мессенджеры, платят криптовалютой и предпочитают здоровое питание вместо шампанского. По словам основателя EnterJet Чарльза Робинсона, они ценят эффективность и конфиденциальность, а не стремятся произвести впечатление.

На автомобильном рынке ИИ-миллионеры готовы менять машины каждые полгода ради новых моделей, отдавая предпочтение эксклюзивным вариантам, таким как кроссовер Lamborghini Urus с индивидуальным дизайном. В яхтенной индустрии также заметны перемены: покупатели выбирают быстрые экспедиционные яхты с увеличенной дальностью хода, требуя установки систем спутникового интернета и профессионального спортивного оборудования.

о информации швейцарского банка UBS, за последний год число миллиардеров в мире увеличилось на 13%, достигнув 3302 человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, количество сверхбогатых людей в мире значительно увеличилось.

Ведущие технологические компании повысили планы инвестиций в искусственный интеллект до 725 млрд долларов.

Аналитики сравнили текущий бум вокруг этих технологий с пузырем доткомов.



