Младший брат не пострадал в поножовщине между сестрами в Уфе

Tекст: Алексей Дегтярёв

«По предварительным данным, сегодня утром в отсутствие взрослых в одной из квартир многоквартирного дома между двумя 16-летними девочками произошел конфликт, в результате которого одна из них ударила ножом свою сверстницу и ее девятилетнюю сестру», – указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

Там добавили, что их брат 2016 года рождения не пострадал.

Взрослых в момент происшествия дома не было.

Пострадавшие девочки были госпитализированы и прооперированы. Старшая из сестер находится в крайне тяжелом состоянии, тогда как состояние младшей оценивается как тяжелое, но стабильное.

Как писала газета ВЗГЛЯД, следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Полицейские нашли скрывшуюся с места преступления нападавшую.

В начале августа правоохранители задержали 15-летнюю жительницу Стерлитамака за ранение двух сверстниц.