Очередь на получение канадского гражданства превысила 121 тыс. человек

СВС: Спрос на гражданство Канады резко вырос

Tекст: Мария Иванова

Количество заявлений на получение сертификатов о канадском гражданстве стремительно увеличивается. В очереди находится свыше 121 тыс. человек, значительная часть которых – жители США, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные министерства иммиграции Канады.

«В последние месяцы резко возросло число заявок от людей со всего мира, желающих получить канадское гражданство, чему способствуют тысячи заявок из Соединенных Штатов», – говорится в сообщении телеканала CBC.

С середины декабря 2025 года по конец мая 2026 года канадские паспорта получили около 11 235 американцев. Из них 3110 человек воспользовались законом, разрешающим получать гражданство потомкам канадцев через несколько поколений. Еще 8000 граждан США обрели новый статус благодаря рождению одного из родителей в Канаде.

Время ожидания решения по заявкам значительно увеличилось: если в мае оно составляло 12 месяцев, то к 10 августа срок вырос до 25 месяцев. Кроме того, резко подскочил спрос на генеалогические документы, из-за чего нагрузка на архивы увеличилась на 100-300%, а специалистам приходится искать документы XIX века вручную.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе власти Канады ужесточили правила выдачи виз футбольным фанатам из-за опасений наплыва беженцев.

Весной прошлого года граждане США установили рекорд по числу заявок на получение британского паспорта.

Осенью прошлого года многие американцы начали массово отказываться от своего гражданства по политическим мотивам.