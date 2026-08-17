Лавров назвал Кофи Аннана одним из лучших генсеков ООН

Tекст: Алексей Дегтярёв

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ганский дипломат Кофи Аннан был одним из лучших на посту генерального секретаря ООН. Об этом он сообщил перед началом переговоров с министром иностранных дел Ганы Самуэлем Окудзето Аблаквой в Москве, передает РИА «Новости».

«Я не могу не упомянуть Кофи Аннана, другого великого гражданина Ганы, который был моим очень близким другом. Он служил генсекретарем ООН с 1997 по 2006 год. Он действительно запомнился как один из лучших на этом важном посту, никогда не принимающим сторону, всегда находящим баланс. Его активность всегда была основана на принципах Устава ООН», – сказал Лавров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Сергей Лавров провел переговоры с кандидатом на пост генсека ООН Маки Салом.

Месяцем ранее российский министр встретился с претендующей на эту должность Марией Эспиносой.

Постоянный представитель России при организации Василий Небензя выразил надежду на объективность преемника действующего генсека ООН Антониу Гутерриша.