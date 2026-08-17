Минсельхоз предложил провести зерновые интервенции для помощи аграриям

Tекст: Вера Басилая

Минсельхоз прорабатывает комплексную помощь фермерам, оказавшимся в трудной ситуации из-за логистических ограничений. На недавнем совещании обсуждалась пролонгация краткосрочных займов сроком до одного года. Эта мера особенно актуальна для юга страны, где фиксируется профицит продукции, передает РБК.

Дополнительно рассматривается выделение субсидий растениеводам, в том числе из новых регионов. Правительство также намерено запустить закупочные интервенции для снятия излишков урожая 2026 года с рынка. Объединенная зерновая компания уже начала поиск свободных мощностей для хранения федеральных запасов.

Член Общественного совета при министерстве Ксения Боломатова подтвердила подготовку решений для финансовой устойчивости отрасли. «Продление сроков кредитования позволит снизить нагрузку на оборотный капитал аграриев, сохранить производственные ресурсы и обеспечить своевременную подготовку к следующей посевной кампании», – отметила она.

Эксперты подчеркивают, что компенсация затрат на топливо и удобрения поддержит рентабельность хозяйств при падающих закупочных ценах. Ожидаемый валовой сбор оценивается в 140-143 млн тонн, поэтому государственные закупки сыграют важную стабилизирующую роль.

Минсельхоз России создал специальный штаб для координации перевозок зерна.

Власти запланировали перенаправление грузовых потоков через порты Балтийского и Каспийского морей.

Российские аграрии к середине августа собрали свыше 72 млн тонн урожая.