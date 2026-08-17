Суд США перенес слушание дела Соболевой на 5 ноября

Tекст: Денис Тельманов

Американская иммиграционная инстанция перенесла следующее заседание по делу россиянки Алевтины Соболевой на 5 ноября и изменила место рассмотрения, свидетельствуют данные судебной базы, которые изучило РИА «Новости».

Изначально слушание было назначено на 17 сентября и должно было пройти по видеосвязи. Теперь заседание состоится очно в 9.00 по местному времени.

Рассмотрение дела перевели из иммиграционного суда города Окдейл в штате Луизиана в суд города Конкорд в Калифорнии. Заседание проведет иммиграционный судья Райан Байерс, тогда как ранее в базе значилась судья Илани Хейз.

По словам дочери Соболевой, россиянку задержали 20 июля в аэропорту Буффало перед вылетом в Калифорнию, при этом причины задержания в открытых данных не указаны.

12 августа суд разрешил освободить ее под залог, на следующий день залог был внесен, а 16 августа Соболева вернулась домой в Калифорнию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Калифорнии освободил одну из россиянок, задержанных у военной базы США, признав нарушение ее прав.

Две другие россиянки, оказавшиеся на базе Кэмп-Пендлтон, обжаловали в федеральном суде США законность своей депортации и содержания под стражей.

Иммиграционная служба США заявила, что задержанные у Кэмп-Пендлтон россиянки находились в стране нелегально и останутся под стражей до окончания разбирательства.