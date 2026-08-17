Итальянцы проехали сто километров с мертвым сыном

Семья в Италии не заметила смерть сына на заднем сиденье машины

Tекст: Мария Иванова

Трагический инцидент произошел 16 августа на автомагистрали в провинции Павия на севере Италии, передает РИА «Новости». За рулем машины находился отец, рядом сидела мать, а их взрослый сын ехал на заднем сиденье.

Долгое время супруги не обращали внимания на молодого человека. Когда родители попытались заговорить с ним и не получили ответа, они остановили автомобиль. Оказалось, что сын потерял сознание, а пульс отсутствовал.

Прибывший по вызову врач экстренной службы 112 смог лишь констатировать смерть. По словам семьи, последние слова сын произнес примерно за 100 километров до того, как они обнаружили неладное. Известно, что у молодого человека были проблемы с сердцем.

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