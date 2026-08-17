МИД Ирана высмеял тайную операцию по укрытию Трампа

Tекст: Денис Тельманов

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, выступая на брифинге, прокомментировал сообщения о тайной операции по укрытию президента США Дональда Трампа во время его возвращения с саммита НАТО в Турции в июле, передает РИА «Новости».

Он заявил: «Безусловно, те, кто совершил эти преступления, знают о содеянном. Страх и тревога постоянно будут с ними».

Багаи подчеркнул, что Тегеран не забудет о преступлениях, совершенных при ударах по школе в Минабе и спортзалу в Ламерде. Эти события он связал с обсуждением возможной угрозы со стороны Ирана, напомнив о жертвах среди мирного населения.

Ранее газета The Washington Post писала, что Трампа якобы тайно вывезли из самолета в фургоне для подвоза продуктов к самолету и пересадили на военный борт из-за возможной иранской угрозы.

The Wall Street Journal сообщала, что решение о смене борта приняли после получения разведданных от Израиля о вероятном ракетном ударе по президентскому самолету с применением ПЗРК.

Трамп подтвердил, что продолжил полет на военном самолете по решению Секретной службы и военных, но отказался раскрывать детали операции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американские спецслужбы провели секретную операцию по пересадке президента США Дональда Трампа на военный борт в Анкаре из-за угрозы покушения.

По данным Wall Street Journal Трамп сменил самолет при возвращении с июльского саммита НАТО в Турции после предупреждения израильской разведки о возможном нападении с применением ПЗРК.

Ранее израильский 12-й телеканал сообщил о перехвате разведкой информации о якобы подготовке иранского нападения на американского лидера в Турции.