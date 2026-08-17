Немецкий политик Кинг предупредил о разрыве диалога после закрытия Русского дома

Tекст: Денис Тельманов

Сопредседатель берлинского отделения партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» Александер Кинг заявил, что закрытие Русского дома в Берлине повлекло бы ответные меры Москвы, передает РИА «Новости».

«Закрытие Русского дома повлекло бы за собой закрытие Института Гете в Москве. Тем самым была бы разорвана последняя тонкая нить гражданского диалога между немцами и россиянами», – подчеркнул он.

Ранее посол России в Германии Сергей Нечаев выразил надежду, что до закрытия Российского дома науки и культуры в Берлине не дойдет.

Он отметил, что в случае такого решения Москва может ответить закрытием Института Гете в российской столице.

Кинг добавил, что возможная ликвидация Русского дома стала бы утратой и для самих жителей Берлина. По его словам, многие горожане приходят туда, чтобы изучать русский язык, слушать концерты, смотреть фильмы или просто потому, что это место является для них частичкой родины.

Посольство России в Германии ранее сообщило об очередных нападках на Российский дом науки и культуры в Берлине.

В дипмиссии напомнили, что деятельность культурно-информационных центров двух стран регулируется межправительственными соглашениями, и предостерегли от использования работы Русского дома в конъюнктурных политических играх на фоне запланированных на сентябрь выборов в ряде земель ФРГ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Германии Сергей Нечаев заявил о возможности зеркального закрытия Института Гете в Москве в ответ на прекращение работы Русского дома в Берлине.

МИД Германии напомнил о двусторонних соглашениях, напрямую связывающих Русский дом в Берлине и Институт Гете в Москве.

Основательница партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт сообщила о запуске петиции против призывов к закрытию Русского дома в Берлине на фоне юридических препятствий для его ликвидации.