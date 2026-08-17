Tекст: Денис Тельманов

Британская газета The Telegraph рассказала о якобы существующих в России секретных базах, с которых запускаются беспилотники дальнего действия для ударов по Украине, передают «Вести».

По данным издания, часть этих объектов уже введена в эксплуатацию. Отмечается, что близость баз к украинской границе позволяет проводить массированные воздушные атаки с учетом работы украинской противовоздушной обороны.

The Telegraph также заявила, что подобная инфраструктура, по ее оценке, представляет долгосрочную угрозу для стран НАТО.

По утверждению газеты, на отдельных объектах якобы размещаются наиболее мощные беспилотники, способные достичь Варшавы.

Российские власти неоднократно отвергали заявления о намерении атаковать страны НАТО. Президент России Владимир Путин ранее называл такие утверждения провокацией и подчеркивал, что Россия не собирается нападать на западные государства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, британская газета Times рассказывала об использовании Киевом британских беспилотников для дальнобойных ударов по объектам вглубь России.

Российские эксперты заявляли о создании Великобританией дальнобойных беспилотников для ударов ВСУ вглубь России.

Замглавы МИД Сергей Рябков заявил о готовности России юридически закрепить отказ от нападения на страны Евросоюза и НАТО.