У жителя Петербурга изъяли арсенал оружия и взрывчатку

Tекст: Алексей Дегтярёв

По месту жительства 32-летнего ранее судимого фигуранта изъяли два автомата, два пистолета, пять винтовок и более 1 тыс. патронов калибром 9 мм, указали в ведомстве, передает ТАСС.

Экспертиза подтвердила пригодность арсенала для стрельбы. На даче в Кингисеппском районе Ленобласти обнаружили контейнер со взрывчаткой, а также переделанные пистолет и пистолет-пулемет.

Масштабные обыски стали результатом оперативно-разыскных мероприятий после инцидента в апреле. Тогда в парке «Александрино» Кировского района Петербурга нашли самодельное взрывное устройство.

Возбуждены уголовные дела о незаконном обороте оружия и взрывчатки. Подозреваемый заключен под стражу, расследование продолжается.

В начале июля силовики нашли подпольный оружейный арсенал в частном доме жителя Подмосковья.

В ходе весенних рейдов по всей стране сотрудники ФСБ изъяли из незаконного оборота более 300 единиц огнестрельного оружия.

В прошлом году полицейские обнаружили крупный тайник с боеприпасами на участке у частного дома в Приморском районе Петербурга.