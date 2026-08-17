В Петербурге задержали гражданина ФРГ за финансирование экстремизма

Tекст: Алексей Дегтярёв

Подозреваемому 41 год, это гражданин одного из европейских государств, указали в ведомстве, передает ТАСС.

«По оперативным данным, подозреваемый перечислил 900 рублей на счет экстремистской организации», – говорится в сообщении.

По месту жительства подозреваемого в Аптекарском переулке проведены следственные действия. Правоохранители изъяли ноутбук и мобильный телефон. Задержанный более 10 лет проживает в Петербурге и является сооснователем сети фитнес-клубов.

Мужчине предъявлено обвинение, ему грозит до восьми лет лишения свободы. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают других лиц, причастных к финансированию организации.

В мае суд в Архангельске оштрафовал нейрохирурга за финансирование экстремистской организации.

Весной силовики задержали главу астраханской спортивной организации за денежные переводы запрещенной структуре.

В прошлом году сотрудники ФСБ пресекли деятельность двух иностранцев в Хабаровске из-за спонсирования террористов.