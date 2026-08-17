Fox News: Роботы-гуманоиды начнут патрулировать южную границу США

Соответствующую технологию уже представили американскому министерству внутренней безопасности, передает РИА «Новости».
Разработчики продемонстрировали возможности машин по самостоятельному перемещению и обнаружению нарушителей.
«Человекоподобные роботы, способные самостоятельно передвигаться по пересеченной местности и обнаруживать людей, в перспективе могут присоединиться к федеральным агентам, патрулирующим южную границу США», – сообщает телеканал Fox News. Гендиректор компании Foundation Санкаэт Патхак добавил, что сейчас ведутся переговоры с несколькими ведомствами, отвечающими за национальную безопасность.
Ранее в июле газета New York Post писала о появлении первого робота-гуманоида по имени Салли в школьном округе Саламанка. Машина приступит к работе в сентябре 2026 года и будет помогать старшеклассникам в изучении искусственного интеллекта и программирования.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина испытала на поле боя американских логистических роботов-гуманоидов.
Полиция американского штата Огайо отказалась от дальнейшего использования автономного робота-патрульного.
Власти США решили создать специальную зону обороны вдоль границы с Мексикой.