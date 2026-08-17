В России приняли новый ГОСТ на красную икру в транспортной упаковке

В России утвердили новый ГОСТ для лососевой икры в транспортной упаковке

Tекст: Мария Иванова

Новый стандарт устанавливает требования к вкусу и цвету икры первого и второго сорта из тихоокеанских лососей, передает РИА «Новости».

Сырье предназначается для пищевых целей и последующей фасовки в потребительскую тару. Согласно документу, продукт любого сорта должен состоять из икринок одного вида рыб, быть чистым, целым, без пленок и сгустков крови.

Для первого сорта допускается незначительное количество оболочек и небольшой отстой после разморозки

Во втором сорте разрешено наличие фрагментов соединительной пленки ястыка. Цвет деликатеса должен быть однородным, а икринки – упругими и легко отделяющимися друг от друга.

Вкус икры первого сорта из кижуча и нерки может иметь легкую горечь, тогда как для второго сорта допускаются привкус горечи и остроты у всех видов рыб.

Продукт изготавливается с добавлением поваренной соли, растительного масла и пищевых добавок, а зернистая икра с консервантами может подвергаться сухой заморозке при температуре не выше минус 18 или минус 25 градусов.

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