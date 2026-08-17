Поднявший бунт командир талибов сдался афганским военным

Командир талибов Фатех сдался главе генштаба Афганистана в провинции Бадахшан

Tекст: Мария Иванова

Лидер боевиков прекратил сопротивление в присутствии начальника генерального штаба вооруженных сил, передает РИА «Новости».

«Источники в органах безопасности сообщили телеканалу Ariana, что Джума Хан Фатех вместе со своими людьми сдался властям после нескольких дней противостояния и окружения его отрядов силами безопасности в уезде Нусай провинции Бадахшан», – отмечается в сообщении.

Из-за сужения кольца окружения мятежники были вынуждены сложить оружие прямо в уездном центре. Для контроля над ситуацией и проведения переговоров на место событий лично прибыл начальник генштаба Афганистана Фасихуддин Фитрат. Теперь сторонники сложившего оружие командира будут полностью разоружены.

Причиной вооруженного конфликта стал спор вокруг золотых рудников, которые принадлежат родственникам Фатеха. В ходе подавления мятежа афганская авиация случайно повредила жилые дома на сопредельной территории Таджикистана. От шальной пули погибла одна местная жительница, после чего таджикский МИД выразил официальный протест.

Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный Кабул заявил о поддержке мятежников в Бадахшане со стороны Пакистана.

Во время боев с отрядами Джумы Хана Фатеха в этом регионе разбился афганский военный вертолет.

Заместитель начальника разведки Афганистана пообещал жестко пресекать попытки раскола правящего движения.