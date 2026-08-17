В Ставропольском крае завершились окружные этапы игры «Зарница 2.0»

Сильнейшие участники военно-патриотического проекта готовятся к главному событию года, сообщили в пресс-службе «Движения Первых». В Ставрополе 110 человек продемонстрировали навыки тактической медицины, управления беспилотниками и выживания. Решающие состязания стартуют 22 августа.

«Окружной этап третьего сезона «Зарницы 2.0» в Северо-Кавказском федеральном округе стал крайним рубежом, который необходимо было преодолеть ребятам на пути к большому финалу», – отметил председатель правления «Движения Первых» Артур Орлов.

Заместитель председателя правления движения Владислав Головин подчеркнул растущий уровень подготовки молодежи. Лидерами состязаний признаны ставропольские команды «Ермоловцы КШ» и «Патриот НТИ». Всего в волгоградских играх примут участие 960 человек из 96 отрядов.