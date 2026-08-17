Невестка султана Брунея лишилась королевских титулов за дерзкое поведение

Султан Брунея Хассанал Болкиах лишил одну из своих невесток всех королевских титулов за «неподобающее поведение», передает портал News.com.au.
«Султан Брунея лишил одну из своих невесток всех королевских титулов из-за того, что она, предположительно, оскорбила его поведением, неподобающим для члена королевской семьи», – цитирует издание заявление офиса верховного камердинера.
Распоряжение было отдано главой государства лично. Наказанию подверглась 33-летняя Пенгиран Рабиатуль Адавийя, супруга принца Абдула Малика, передает РИА «Новости».
В официальном сообщении отмечается, что женщина продемонстрировала «недостаточное уважение» к монарху, однако конкретные детали проступка не раскрываются.
Хассанал Болкиах был коронован 1 августа 1968 года. Осенью 2022 года, после смерти британской королевы Елизаветы II, он стал самым долгоправящим монархом в мире. Бруней известен как первое государство в Юго-Восточной Азии, утвердившее шариат на законодательном уровне.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне сын норвежской кронпринцессы получил тюремный срок за серию избиений.
В прошлом году британский король Карл III лишил своего брата принца Эндрю всех титулов.