Немцы массово ринулись на польские автозаправки за дешевым топливом

Снижение НДС на топливо в Польше спровоцировало наплыв немецких автомобилистов

Tекст: Мария Иванова

Правительство Польши вернулось к ручному регулированию цен на бензин и дизель, снизив ставку НДС с 24% до 8%, передает РИА «Новости».

Теперь глава Министерства энергетики ежедневно устанавливает максимальную розничную стоимость. В понедельник литр бензина АИ-95 обойдется в 6,41 злотого (1,73 доллара), АИ-98 – в 7,2 злотого (1,95 доллара), а дизельное топливо стоит 7,37 злотого (1,99 доллара).

На фоне удешевления горючего автовладельцы из Германии устремились в соседнюю страну. «Немецкие водители моментально увидели резкое снижение цен топлива в Польше. Они массово поехали на нашу территорию, чтобы заправить свои автомобили», – рассказал сотрудник одной из заправок в приграничном Свиноуйстье.

По словам работника АЗС, сейчас на одну машину с польскими номерами приходятся две немецкие. При этом гости из Германии предпочитают заправлять баки полностью и часто увозят с собой полные канистры бензина.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле цены на топливо в Германии достигли рекордных максимумов.

Из-за подорожания горючего немецкие водители устроили масштабный протестный автопробег до Берлина.

Накануне отмены государственных скидок автомобилисты из ФРГ массово устремились за дешевым дизелем в Чехию.