Китай решил создать гигантский авиалайнер на 800 пассажиров

South China Morning Post: Китай разработает лайнер с летающим крылом на 800 мест

Tекст: Мария Иванова

Китайские специалисты проектируют перспективный гражданский лайнер, способный перевозить до 800 человек, передает ТАСС.

Инновационную модель представила исследовательская группа из Китайского центра аэродинамических исследований и разработок (CARDC). Машина создается по схеме «летающее крыло», где все привычные элементы сливаются в единую несущую конструкцию.

Ширина будущего самолета составит 85 метров, а длина – 43 метра. Размах крыльев будет в 1,6 раза больше, чем у американского бомбардировщика B-2 Spirit, построенного по аналогичной концепции. Для сравнения: самый вместительный на сегодня лайнер Airbus A380 рассчитан лишь на 555 мест.

Пока проект не получил официального названия. Ученый-аэродинамик Ли Юнхун заявил: «Пассажирский самолет, построенный как «летающее крыло», может обладать замечательными аэродинамическими преимуществами». Он добавил, что нестандартная схема обеспечит машине большую дальность полета при заметно меньшем энергопотреблении.

Полноразмерный макет лайнера еще не готов, однако инженеры уже успешно испытывают прототип в масштабе 1:52. Создатели проекта отмечают, что результаты тестов полностью подтверждают превосходные летные характеристики будущей машины.

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