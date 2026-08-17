АТОР: Горящие туры в Турцию исчезли как класс

Российские туроператоры распродали все доступные места в отелях и на рейсах, передает РИА «Новости».
«Горящие туры в Турцию исчезли как класс. Туроператоры в этом году очень хорошо закрывают и свои гарантированные блоки мест в турецких отелях на сентябрь, и блоки выкупленных кресел в самолетах: гореть попросту нечему», – заявили в Ассоциации туроператоров России.
Специалисты отмечают четкую закономерность постоянного роста стоимости поездок. Если весной цены находились на комфортном уровне благодаря акциям раннего бронирования, то к августу они увеличились примерно на 20%. При этом путевки в наиболее востребованные гостиницы высокого класса подорожали на 40% и более.
Попытки сэкономить, откладывая покупку до последнего момента, теперь оборачиваются для путешественников лишними тратами. Представители отрасли подчеркивают, что стоимость путевок накануне вылета оказывается существенно выше, а в популярные объекты размещения попасть уже невозможно из-за нехватки номеров и авиабилетов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине лета минимальная стоимость десятидневного отдыха в Турции составила 130 тыс. рублей на двоих.
В конце июля администрация аэропорта Антальи запретила встречать прибывающих путешественников с фирменными табличками.
Весной Российский союз туроператоров порекомендовал туристам перенести поездки на этот курорт из-за массовой отмены рейсов.