Основателя автодилера «Рольф» заочно осудили в России

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Приговорить Петрова к девяти годам лишения свободы и штрафу в размере 800 тыс. рублей», – заявил председательствующий судья, передает ТАСС.

Следствие доказало факт перевода денежных средств нерезидентам по подложным документам. Сторона защиты настаивает на полной невиновности коммерсанта.

Адвокаты планируют обжаловать вынесенный приговор.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2019 году Следственный комитет возбудил уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд рублей в отношении главы компании.

В феврале 2022 года Химкинский суд Подмосковья взыскал с бизнесмена почти 20 млрд рублей по иску Генпрокуратуры.

В феврале 2024 года суд постановил передать в доход государства все акции автодилера.