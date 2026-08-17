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    Дмитрий Донской снова помогает России победить
    Путин отчитал чиновников за прогулы занятий по подготовке кадров
    Азербайджану предложили занять бывшее консульство Румынии в Петербурге
    Москва выстроила непробиваемое кольцо ПВО против украинских дронов
    Российские дроны уничтожили украинский сухогруз с боеприпасами
    Нанесен удар по управлению полиции в украинском Житомире
    Новак сообщил о скором восстановлении работы ряда НПЗ
    В Раде задумались о переносе заседаний из Киева из-за угрозы обстрелов
    Кустурица назвал блокировку своего канала на YouTube войной с правдой
    17 августа 2026, 11:18 • Новости дня

    МИД Китая поддержал решение Трампа сократить военные учения

    В МИД Китая прокомментировали планы США сократить военные учения с Сеулом

    Tекст: Денис Тельманов

    Стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе остается приоритетом на фоне планов Вашингтона пересмотреть масштабы совместных маневров с южнокорейской армией.

    Официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Линь Цзянь высказался о ситуации в регионе, передает РИА «Новости».

    Дипломат отреагировал на поручение президента CIF главе Пентагона Питу Хегсету урезать масштаб совместных тренировок американских и южнокорейских военных.

    «Поддержание мира и стабильности на Корейском полуострове и продвижение политического урегулирования корейского вопроса отвечают общим интересам всех сторон», – подчеркнул Линь Цзянь.

    17 августа стартуют маневры Ulchi Freedom Shield с участием десятков тысяч солдат. Власти КНДР ранее назвали эти мероприятия репетицией агрессивной войны и выразили готовность дать жесткий ответ.

    Пхеньян считает, что военное сотрудничество Вашингтона, Сеула и Токио превращается в ядерный альянс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп поручил сократить объем военных учений с Южной Кореей.

    За несколько дней до этого Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону моря у восточного побережья полуострова.

    Ранее МИД выразил озабоченность непрекращающимися американо-южнокорейскими маневрами.

    19 августа 2026, 08:08 • Новости дня
    Ростех передал армии партию модернизированных комплексов «Панцирь»

    Войска получили новые «Панцири» с возможностью применения гиперзвуковых ракет

    Ростех передал армии партию модернизированных комплексов «Панцирь»
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Арсенал российской противовоздушной обороны пополнился новейшими стационарными системами «Панцирь-СМД» и мобильными комплексами, боекомплект которых усилен гиперзвуковыми ракетами.

    Холдинг «Высокоточные комплексы» отправил в войска новую партию самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» и стационарных систем «Панцирь-СМД», сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех».

    Эти современные комплексы могут использовать различные типы боеприпасов, включая стандартные, гиперзвуковые зенитные управляемые ракеты и ракеты ближнего перехвата. Боекомплект пусковых установок формируется индивидуально в зависимости от боевых задач и может комбинировать все доступные виды ракетного вооружения.

    Мобильные версии «Панцирь-С» предназначены для надежной защиты объектов и усиления противовоздушной обороны от самолетов, ракет и дронов. Новейшие стационарные системы «Панцирь-СМД» также демонстрируют высокую эффективность в боевых условиях, успешно отражая массированные налеты, в том числе атаки беспилотных аппаратов.

    «На счету комплексов – беспилотники, баллистические и крылатые ракеты, а также другие средства воздушного нападения», – подчеркнули представители госкорпорации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава госкорпорации Сергей Чемезов отметил высокую эффективность новых малогабаритных боеприпасов для комплекса «Панцирь-С».

    Весной холдинг «Высокоточные комплексы» передал армии партию таких систем для перехвата крылатых ракет и беспилотников.

    Перед Днем защитника Отечества предприятие отгрузило в войска стандартные зенитные управляемые ракеты и мини-ЗУР ближнего перехвата.

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    19 августа 2026, 11:45 • Новости дня
    Китай поддержал слова Лаврова о вражеском статусе Японии в Уставе ООН
    Китай поддержал слова Лаврова о вражеском статусе Японии в Уставе ООН
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Китай одобряет слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о необходимости помнить закрепленный в Уставе ООН статус Японии как вражеского государства, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

    Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Китай одобряет заявление министра иностранных дел Лаврова о вражеском статусе Японии, передает ТАСС.

    Дипломат добавил, что напоминание об этом статусе имеет особое значение в год 80-летия начала работы Токийского трибунала. По его словам, это необходимо для защиты итогов Второй мировой войны и предотвращения возрождения милитаризма.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров накануне зачитал выдержку из Устава ООН о статусе Японии.

    Ранее МИД КНР призвал Токио соблюдать установленный после Второй мировой войны международный порядок.

    Перед этим японские власти выразили официальный протест из-за поездки президента Владимира Путина на остров Итуруп.

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    19 августа 2026, 21:00 • Видео
    Новый министр обороны Украины. Главное о Хмаре

    Верховная Рада Украины утвердила на посту министра обороны Евгения Хмару. Этому выходцу из спецслужб приписывают организацию громких терактов в России. При этом Зеленский сильно рискует, назначая такого министра.


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    19 августа 2026, 10:25 • Новости дня
    Первый контейнеровоз из Китая прибыл по Севморпути в Мурманск
    Первый контейнеровоз из Китая прибыл по Севморпути в Мурманск
    @ andrey_chibis

    Tекст: Вера Басилая

    Судно компании NewNew Shipping Line из Китая доставило в порт Мурманска 500 контейнеров, пройдя по маршруту Северного морского пути в рамках двустороннего соглашения, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

    В порт Мурманска прибыл первый контейнеровоз китайской компании NewNew Shipping Line, прошедший по Северному морскому пути, сообщил Чибис в Мах.

    Чибис также подчеркнул, что власти продолжают развивать Северный морской путь и укреплять позиции Мурманска в качестве крупного транспортного хаба.

    Генеральный директор New New Shipping Line Кэ Цзинь накануне анонсировал прибытие первого контейнеровоза компании в мурманский порт.

    Глава Росатома Алексей Лихачев ранее сообщил о запуске регулярного еженедельного маршрута из Китая в Европу через Северный морской путь.

    Россия и Китай запланировали удвоить объем грузоперевозок по арктической трассе к 2030 году.

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    19 августа 2026, 09:56 • Новости дня
    Эсминец США сломался в Тихом океане

    Американский эсминец Benfold с экипажем из 300 моряков сломался в Тихом океане

    Эсминец США сломался в Тихом океане
    @ Mass Communication Specialist 2nd Class Sarah Myers/US Navy/Wikipedia

    Tекст: Мария Иванова

    Американский военный корабль столкнулся с серьезной аварией генераторов, оставив экипаж без электричества, воды и кондиционеров на четыре дня.

    Эсминец ВМС США Benfold с экипажем из примерно 300 человек перенес крупную поломку в Тихом океане в июле 2026 года, передает Associated Press.

    Представитель ВМС Мэтью Комер сообщил, что 24 июля корабль «сообщил об инженерной аварии с генераторами, повлекшей потерю электроэнергии».

    Из-за инцидента моряки несколько дней оставались без питьевой воды, горячего питания, работающих туалетов и кондиционеров. Комер подчеркнул, что никто из экипажа не пострадал, однако судну потребовалась помощь от ударной группы авианосца George Washington. Крейсер Robert Smalls обеспечил пострадавших питанием.

    В итоге эсминец отбуксировали для ремонта на Филиппины, куда он прибыл 28 июля. Экипажу предоставили жилье и еду на берегу. Восьмого августа корабль покинул порт с полностью исправными системами. Инцидент стал известен общественности лишь в августе после публикации USNI News.

    Авария произошла на фоне дискуссий в Пентагоне о качестве жизни на флоте и проблемах со снабжением. Законодатели-демократы уже требуют расследовать условия на авианосце Abraham Lincoln, который провел в море рекордные 250 дней без перерыва, столкнувшись с нехваткой продуктов и проблемами с психическим здоровьем экипажа.

    Тем временем корабли группы George Washington направились на Ближний Восток для замены авианосца Lincoln. Это оставит тихоокеанские воды без присутствия американских авианосцев на неопределенный срок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский эсминец Benfold остался без электроснабжения в Южно-Китайском море.

    Сенатор США Ричард Блюменталь потребовал от Пентагона отчета о проблемах на авианосце Abraham Lincoln.

    Родственники моряков с этого корабля сообщили о попытках суицида среди членов экипажа.

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    19 августа 2026, 18:45 • Новости дня
    MWM: Москва выстроила непробиваемое кольцо ПВО против украинских дронов
    MWM: Москва выстроила непробиваемое кольцо ПВО против украинских дронов
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военные развернули вокруг столицы масштабную сеть защитных башен с комплексами «Панцирь», успешно перехватывающими беспилотники противника.

    Вооруженные силы России оперативно возводят в столичном регионе сеть вышек с установленными системами ПВО малой дальности «Панцирь», передает Иносми со ссылкой на Military Watch Magazine.

    В других частях страны также оборудуются дополнительные позиции, что демонстрирует адаптацию Москвы к масштабным налетам украинских дронов дальнего радиуса действия.

    Размещение зенитных ракетно-пушечных комплексов на возвышенностях позволяет радарам избегать «слепых зон», создаваемых зданиями и рельефом местности.

    Это особенно важно для своевременного обнаружения низколетящих целей и ведения огня с упреждением на подступах к столице.

    Семейство «Панцирь-С1» эволюционирует в крупную платформу для борьбы с беспилотниками. Новейшая модификация «С1М» способна обнаруживать цели на расстоянии до 80 километров.

    Важным достижением стало внедрение ракет «Гвоздь» дальностью семь километров. Боевой модуль вмещает до 48 таких ракет, что критически важно для отражения атак роев дронов и снижения стоимости перехвата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска получили новейшие стационарные системы противовоздушной обороны «Панцирь-СМД».

    Госкорпорация «Ростех» отметила высокую эффективность новых малогабаритных боеприпасов для борьбы с беспилотниками.

    Для прикрытия гражданских и военных объектов от атак с воздуха военные задействовали более 50 таких боевых машин.

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    19 августа 2026, 18:23 • Новости дня
    Российские дроны уничтожили украинский сухогруз с боеприпасами

    ВС России уничтожили сухогруз с боеприпасами в порту Черноморска

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ударные беспилотники ВС России атаковали портовую инфраструктуру Украины в Одесской области, поразив транспортное судно с военным грузом и склады снабжения украинской армии, сообщило Минобороны.

    Вооруженные силы России нанесли новые удары по объектам морской инфраструктуры на Украине, задействованным в интересах армии противника. Основной целью стали логистические узлы, обеспечивающие снабжение войск, сообщает Минобороны.

    В течение дня военные применили ударные беспилотные аппараты по целям в порту Черноморска. В результате атаки было успешно поражено судно класса «сухогруз», на борту которого находились вооружение и боеприпасы.

    Кроме того, огневому воздействию подверглись портовые склады. Там хранилось различное военное имущество, предназначенное для обеспечения нужд украинских подразделений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в акватории Черного моря российские военные также поразили другой сухогруз с имуществом военного назначения.

    Несколькими днями ранее армия России ликвидировала крупный резервуар с горюче-смазочными материалами в порту Одессы. До этого высокоточное оружие уничтожило топливные хранилища в гавани Черноморска.

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    19 августа 2026, 06:36 • Новости дня
    Япония решила построить гиперзвуковые ракеты с подводным стартом

    Киодо: Япония собирается строить гиперзвуковые ракеты с подводным стартом

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Японское военное ведомство намерено приступить к созданию гиперзвукового оружия для подводных лодок и недорогих ударных беспилотников дальнего действия, сообщают японские СМИ со ссылкой на военный бюджет страны.

    Министерство обороны Японии планирует начать разработку гиперзвуковых ракет подводного базирования и дешевых ударных дронов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Киодо.

    Инициативы отражены в проекте оборонного бюджета страны на 2027 финансовый год, который начнется 1 апреля 2027 года.

    Ожидается, что гиперзвуковое оружие для субмарин станет одним из ключевых средств нанесения ответного удара по базам противника. Такие ракеты обладают высокой вероятностью преодоления вражеской противоракетной обороны.

    Также военные рассматривают возможность оснащения беспилотных подводных аппаратов пусковыми установками для ракет большой дальности. При создании ударных беспилотников планируется использовать гражданские компоненты, что позволит снизить их стоимость и наладить массовое производство.

    В проекте бюджета данные направления указаны как «требования по отдельным пунктам» без конкретизации сумм. Общий объем запрашиваемых средств на оборону оценивается в 8,9 трлн иен (55,8 млрд долларов), однако с учетом более 150 дополнительных проектов итоговый бюджет может достичь 10 трлн иен (62,7 млрд долларов).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне министры обороны Японии и Австралии договорились об испытаниях гиперзвукового оружия на австралийских полигонах.

    В июне японские военные впервые продемонстрировали пусковую установку для скоростных ракет большой дальности.

    В прошлом году глава японского оборонного ведомства Синдзиро Коидзуми анонсировал обсуждение перехода страны на атомные подводные лодки.

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    19 августа 2026, 03:34 • Новости дня
    Россиянку Бобреневу в США задержали сотрудники иммиграционной службы

    Россиянка Бобренева провела 16 дней под стражей в США

    Tекст: Антон Антонов

    Российская гражданка Галина Бобренева провела 16 дней под стражей в США после задержания из-за подозрений в нарушении правил пребывания в стране, пишет New York Times.

    Бобреневу задержали сотрудники иммиграционной службы США в аэропорту в Калифорнии, когда она с мужем, гражданином США, прибыла из Сан-Франциско в Бербанк – там ее супруг планировал встретиться с клиентами, а сама Бобренева – с друзьями, пишет New York Times.

    Бобреневу задержали по обвинению в превышении разрешенного срока пребывания в стране и доставили в центр содержания. Бобренева объяснила, что находится в процессе получения грин-карты на основании брака, и представила необходимые документы.

    Министерство внутренней безопасности заявило в своем заявлении, что она является «нелегальной иммигранткой», которую пытаются арестовать, потому что «она превысила срок пребывания, нарушив законы страны».

    Под стражей Бобренева провела 16 дней. Позднее ее освободили под залог в размере 35 тыс. долларов и обязали носить электронный браслет.

    Судебное заседание по этому делу состоится в октябре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иммиграционный суд США назначил очное слушание по делу россиянки Алевтины Соболевой на 5 ноября в Калифорнии.

    По словам дочери Соболевой, россиянку задержали 20 июля в аэропорту Буффало перед вылетом в Калифорнию, при этом причины задержания в открытых данных не указаны.

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    19 августа 2026, 11:02 • Новости дня
    Глава NewNew Shipping назвал мировую нестабильность стимулом развития Севморпути

    Мировые конфликты вынудили Китай ускорить освоение российского Севморпути

    Tекст: Мария Иванова

    Сложная международная обстановка и кризисы в ключевых акваториях ускоряют запуск круглогодичного коммерческого судоходства между Россией и азиатскими странами по северным широтам, заявил гендиректор китайской судоходной компании NewNew Shipping Кэ Цзинь.

    Трудности с логистикой в традиционных южных коридорах делают Северный морской путь наиболее перспективным направлением партнерства Москвы и Пекина на ближайшие годы, передает РИА «Новости».

    Генеральный директор китайской судоходной компании NewNew Shipping Кэ Цзинь подчеркнул значимость этого транзитного маршрута.

    «Особенно сегодня, когда существуют сложности не только в Черном море, но и в Красном море, а также особенная ситуация вокруг Ирана. Это все содействует развитию Северного морского пути», – сказал руководитель компании. Он добавил, что полноценное судоходство в Арктике нормализуется гораздо раньше ожиданий.

    В 2024 году АО «Росатом Арктика» и NewNew Shipping договорились организовать постоянную контейнерную линию. Для реализации проекта стороны учредили совместное предприятие, которое занимается проектированием и строительством современных судов высокого ледового класса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, первый контейнеровоз китайской компании NewNew Shipping Line прибыл в порт Мурманска по Северному морскому пути.

    Накануне генеральный директор этого предприятия Кэ Цзинь анонсировал первый заход судна в мурманский порт.

    Месяцем ранее Россия и Китай наметили кратный рост грузопотока по арктическому маршруту к 2030 году.

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    19 августа 2026, 14:56 • Новости дня
    Российские войска зачистили 400 зданий в Водянском

    ВС России проверили и зачистили около 400 зданий в Водянском в ДНР

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе освобождения населенного пункта Водянское в ДНР российские штурмовые группы проверили и очистили от противника около 400 строений населенного пункта.

    Бойцы группировки войск «Центр» успешно провели зачистку населенного пункта Водянское в Донецкой народной республике. В результате операции от украинских боевиков было освобождено около 400 зданий и сооружений, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

    «Военнослужащие 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады им. А.В. Захарченко 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Центр» в ходе боевой работы на Добропольском направлении специальной военной операции освободили населенный пункт Водянское в Донецкой народной республике. <…> Всего в ходе зачистки штурмовыми группами было проверено и освобождено от украинских боевиков около 400 зданий и строений», – говорится в сообщении ведомства.

    Успешному продвижению штурмовых групп способствовала слаженная работа воздушной и наземной разведки. Взаимодействие с артиллерийскими расчетами и операторами ударных дронов позволило оперативно уничтожать выявленные позиции противника, обеспечив условия для последовательной зачистки территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Центр» освободили населенный пункт Водянское в Донецкой народной республике.

    Накануне российские войска заняли Красноподолье и Ореховатку. А в июне штурмовые отряды очистили от противника 114 зданий в Константиновке.

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    19 августа 2026, 08:12 • Новости дня
    Тела двоих погибших в Китае моряков решили отправить в Россию

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Останки двоих членов экипажа судна компании «Островной краб», скончавшихся во время ремонта в КНР, планируется вернуть на Родину для экспертизы и расследования, сообщили в Сахалинском областном союзе организаций профсоюзов.

    «В настоящее время ожидается доставка тел погибших моряков на родину для проведения необходимой экспертизы и дальнейшего расследования», – сообщили в профсоюзе РИА «Новости».

    Профсоюз выясняет причины трагедии на судне, приписанном к порту Малокурильское на острове Шикотан. Известно, что корабль находился на ремонте в КНР. Всего при невыясненных обстоятельствах погибли четыре человека.

    Супруга одного из погибших сообщила, что ее муж мог скончаться от жары, так как температура снаружи достигала плюс 42 градусов. Полиция передала информацию в СК России.

    Представитель компании назвал инцидент несчастным случаем и предлагал кремацию без вскрытия, однако родственники ответили отказом.

    В 2025 году у берегов Китая после столкновения судов пропали два члена экипажа.

    В апреле того же года российский моряк скончался после пожара на судне Crystal Asia.

    В августе 2024 года двое граждан России погибли на борту грузового судна в Турции.

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    19 августа 2026, 12:49 • Новости дня
    Швейцария решила потратить 1,2 млрд долларов на срочные закупки систем ПВО

    Кабмин Швейцарии запросил 1,2 млрд долларов на срочные закупки систем ПВО

    Tекст: Мария Иванова

    Швейцарское руководство намерено выделить дополнительные 970 млн франков (около 1,2 млрд долларов) для максимально быстрого приобретения оборонительных комплексов на фоне растущих угроз безопасности.

    Федеральный совет европейского государства планирует форсировать инвестиции в оборонную сферу из-за нестабильной обстановки, передает РИА «Новости».

    Ожидается, что на эти цели направят около 1,2 млрд долларов.

    «Для соблюдения графиков поставки средств ПВО правительство запросит у парламента дополнительные средства в размере 970 млн швейцарских франков», – указывается в официальном заявлении кабмина.

    Власти объясняют такую необходимость усугублением потенциальных угроз и долгим ожиданием поставок военной техники. Местный парламент должен рассмотреть соответствующую инициативу во время осенней сессии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, начальник по оборонным закупкам Швейцарии сообщил о способности устаревших систем ПВО прикрыть лишь малую часть территории страны.

    Из-за задержки американских поставок Берн рассмотрел возможность приобретения итало-французских зенитных комплексов SAMP-T.

    Позже верхняя палата швейцарского парламента согласовала выделение дополнительных средств на покупку американских истребителей F-35.

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    19 августа 2026, 08:14 • Новости дня
    SCMP: Китай защитит острова Южно-Китайского моря роями беспилотников

    SCMP: Китай превратит спорные острова в роботизированные крепости

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Китая планируют защитить острова в Южно-Китайском море с помощью единой многоступенчатой сети из автоматических боевых систем и роев беспилотников.

    Специалисты Береговой охраны Китая предложили преобразовать острова в Южно-Китайском море в автономные роботизированные крепости, передает ТАСС со ссылкой на газету South China Morning Post.

    Эксперты из Академии береговой охраны и Морского электротехнического колледжа Даляньского морского университета разработали план защиты акватории.

    Согласно проекту, острова будут защищены единой сетью, включающей беспилотные летательные аппараты, а также надводные и подводные безэкипажные системы. «Это предложение появилось на фоне стремления Пекина нейтрализовать растущую угрозу со стороны роев недорогих дронов – асимметричного оружия, которое изменило военно-морские сражения, поскольку традиционные, управляемые человеком системы обороны становятся все более уязвимыми для беспилотных [и безэкипажных] воздушных и морских группировок», – отмечает издание.

    Разработчики подчеркивают, что узкие проходы у островов и рифов создают обширные слепые зоны. Это делает традиционные методы обороны с участием экипажей недостаточно эффективными против быстрого применения роев беспилотников противником. Новая система предполагает использование скоординированного роя машин вместо солдат.

    На первом этапе планируется создать широкомасштабную сеть наблюдения. Беспилотники будут сканировать воздушное пространство, надводные аппараты – слепые зоны, а подводные системы – мелководные проливы. Информация будет анализироваться искусственным интеллектом для оценки угроз. Средства обороны развернут тремя кольцами, и любые угрозы, достигшие внутреннего кольца, будут уничтожаться дронами-камикадзе и аппаратами ближнего боя

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель КНР Си Цзиньпин объявил о планах по созданию интеллектуализированной военной системы на базе беспилотных технологий.

    Экипажи российских и китайских боевых кораблей отработают применение безэкипажных катеров в ходе совместных военно-морских маневров.

    Вооруженные силы Китая провели патрулирование акватории вокруг спорных островов в Южно-Китайском море.

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    19 августа 2026, 18:17 • Новости дня
    Самолет с освобожденными российскими военными приземлился в Подмосковье

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Транспортный борт с бойцами Вооруженных сил России, вызволенными из украинского плена, успешно завершил полет и совершил посадку на территории Московской области.

    Самолет Ил-76МД с российскими военнослужащими, вернувшимися домой после обмена пленными с Украиной, приземлился в Подмосковье, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны сообщило о возвращении 103 российских военнослужащих с подконтрольной Киеву территории.

    Омбудсмен Яна Лантратова заявила о наличии ранений у 31 освобожденного бойца.

    В мае Россия и Украина при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов провели обмен пленными по формуле «205 на 205».

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    19 августа 2026, 16:17 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении летевших на Москву беспилотников

    Собянин сообщил об уничтожении четырех летевших на Москву беспилотников

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военные успешно отразили очередную атаку на столицу, ликвидировав четыре вражеских дрона, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Очередная попытка удара по главному городу страны была предотвращена силами противовоздушной обороны. Мэр столицы Сергей Собянин подтвердил ликвидацию аппаратов в своем канале в Max.

    «Четыре беспилотника, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал градоначальник.

    Всего с начала текущих суток на подлете к мегаполису было уничтожено 37 вражеских дронов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 17 августа российские системы противовоздушной обороны ликвидировали четыре летевших на Москву беспилотника.

    13 августа мэр столицы сообщил об уничтожении двух направлявшихся к городу аппаратов. 4 августа силы ПВО уничтожили еще четыре дрона на подлете к столице.

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