МИД Китая поддержал решение Трампа сократить военные учения

Официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Линь Цзянь высказался о ситуации в регионе, передает РИА «Новости».
Дипломат отреагировал на поручение президента CIF главе Пентагона Питу Хегсету урезать масштаб совместных тренировок американских и южнокорейских военных.
«Поддержание мира и стабильности на Корейском полуострове и продвижение политического урегулирования корейского вопроса отвечают общим интересам всех сторон», – подчеркнул Линь Цзянь.
17 августа стартуют маневры Ulchi Freedom Shield с участием десятков тысяч солдат. Власти КНДР ранее назвали эти мероприятия репетицией агрессивной войны и выразили готовность дать жесткий ответ.
Пхеньян считает, что военное сотрудничество Вашингтона, Сеула и Токио превращается в ядерный альянс.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп поручил сократить объем военных учений с Южной Кореей.
За несколько дней до этого Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону моря у восточного побережья полуострова.
Ранее МИД выразил озабоченность непрекращающимися американо-южнокорейскими маневрами.