Умер писатель и журналист Феликс Медведев

Tекст: Мария Иванова

О смерти 85-летнего журналиста рассказали в его семье, передает РИА «Новости».

«Он долго болел и, к сожалению, ушел», – поделилась собеседница агентства.

Церемония прощания с публицистом пройдет в среду, 19 августа. Траурное мероприятие состоится в ритуальном зале № 2 на улице Маршала Тимошенко, 25.

Феликс Медведев родился в 1941 году. За годы карьеры он успел поработать в таких изданиях, как «Огонек», «Время и мы», «Мир новостей», «Вечерняя Москва», «Версия», «Вечерний клуб» и «Парламентская газета».

Журналист брал интервью у Евгения Евтушенко, Беллы Ахмадулиной, Чингиза Айтматова, Иосифа Бродского и Габриэля Гарсиа Маркеса.

Кроме того, он является автором книг «Судьба моя сгорела между строк: Интервью-86», «После России», «Принцесса Диана: Хроника объявленного убийства», «Кумиры – гангстеры – премьеры» и «Красавицы – кумиры – короли».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле 2026 года после продолжительной болезни ушел из жизни журналист Сергей Шолохов.