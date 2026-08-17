МИД Ирана: США и Израиль сорвали сделку с Оманом по Ормузскому проливу

Диалог Исламской республики с соседним государством столкнулся с серьезными препятствиями, передает ТАСС. Представитель иранского внешнеполитического ведомства Эсмаил Багаи возложил ответственность за задержку на Вашингтон и Тель-Авив.
«Разработка дорожной карты морского судоходства с Оманом затянулась из-за сложностей в сфере безопасности, вызванных действиями США и сионистского режима, большого числа участников и саботажа со стороны деструктивных сил», – заявил дипломат.
По словам представителя министерства, стороны пытаются создать механизм для защиты прав прибрежных государств и обеспечения безопасного прохода коммерческих судов. Ранее, 5 августа, дипломат отмечал успешное согласование координат нового маршрута. При этом немедленное открытие пролива пока не планируется, поскольку этот шаг напрямую зависит от дальнейших действий американской стороны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Иран и Оман договорились о создании безопасного морского маршрута.
Ранее арабские телеканалы сообщили о принципиальном согласии двух стран полностью возобновить судоходство.
Глава иранского МИД Аббас Аракчи анонсировал скорое завершение двусторонних консультаций.