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    17 августа 2026, 11:07 • Новости дня

    Погорельцы во Франции встретили премьер-министра криками и оскорблениями

    Французы из сгоревшей коммуны Ле-Порж освистали премьер-министра Лекорню

    Tекст: Мария Иванова

    Лишившиеся почти 200 домов из-за природных пожаров французы жестко раскритиковали главу правительства, обвинив власти в приоритетном спасении элитных районов.

    Глава французского правительства Себастьян Лекорню столкнулся с жесткой критикой во время визита в Ле-Порж, передает РИА «Новости».

    Политик приехал для встречи с местным мэром, однако толпа встретила его свистом и возмущениями.

    «Лжец! Браво, жалкий!» – кричали собравшиеся люди в лицо премьер-министру. Соответствующие кадры с места событий транслировал канал BFMTV.

    Коммуна Ле-Порж серьезно пострадала от июльских природных пожаров. В населенном пункте, где проживают менее четырех тысяч человек, огонь уничтожил 183 дома.

    Возмущенные граждане уверены, что власти намеренно оставили их городок без защиты. По мнению местных жителей, правительство бросило все силы на спасение более элитных районов Кап-Ферре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, масштабный лесной пожар в коммуне Ле-Порж спровоцировал детонацию старых артиллерийских снарядов.

    Французские правоохранители задержали сотни подозреваемых в намеренных поджогах лесов.

    Большинство граждан страны высказали негативное отношение к премьер-министру Себастьяну Лекорню.

    18 августа 2026, 22:33 • Новости дня
    Франция объявила о высылке иранских дипломатов

    Глава МИД Франции Барро сообщил о высылке иранских дипломатов

    Tекст: Антон Антонов

    Франция решила выслать двух иранских дипломатов в ответ на задержание сотрудников своего посольства в Тегеране, сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. МИД Ирана объявил двух сотрудников посольства Франции в Тегеране «нежелательными элементами».

    «Два иранских дипломата во Франции будут высланы в ближайшие дни», – приводит слова Барро РИА «Новости».

    Министр пояснил, что 19 июля два французских дипломата, по его словам, стали жертвами «возмутительного и преднамеренного нападения» в иранской столице.

    Французское внешнеполитическое ведомство ранее сообщало, что два сотрудника посольства в Иране были задержаны на несколько часов и допрошены иранскими службами безопасности. В МИД Франции заявили, что ожидают от Тегерана полного выяснения обстоятельств инцидента и наказания виновных.

    Барро при этом назвал иранский народ великим и подчеркнул, что он остается главным пострадавшим от напряженности на Ближнем Востоке.

    Со своей стороны Тегеран связал задержание французских дипломатов с недопустимым поведением, противоречащим дипломатическим нормам, отмечал глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

    Позднее в специальном заявлении МИД Ирана сообщил, что двух сотрудников посольства Франции в Тегеране признали «нежелательными элементами» и запретили им въезд в страну. В иранском ведомстве отметили, что этот шаг последовал спустя несколько недель после разоблачения противоправных действий дипломатов и отсутствия реакции со стороны властей Франции, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году Франция подала иск против Ирана в Международный суд ООН из-за незаконного задержания двух своих граждан.

    Вашингтон рассматривает возможность задержки или полной отмены назначения Орелиана Ле Шовалье новым послом Франции в США.

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    18 августа 2026, 19:50 • Новости дня
    Во Франции признали низкую эффективность ударов ВСУ из-за российской ПВО
    Во Франции признали низкую эффективность ударов ВСУ из-за российской ПВО
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Французский OSINT-исследователь Клеман Молин (OSINT, Open Source Intelligence – сбор и анализ данных из открытых источников) заявил о низкой результативности украинских ударов – по его оценке, практически все беспилотники ВСУ за редким исключением уничтожаются российскими средствами ПВО.

    «И снова сотни дронов потрачены впустую против сверхзащищенного региона... Когда Киев бьет по России, речь идет максимум о 2–5% дронов, достигающих цели» – написал Молин, комментируя налет, в ходе которого, по сообщениям украинской стороны, было задействовано более 600 беспилотников. Его слова передает украинское издание «Страна».

    Молин также заявил о «крайне низкой эффективности ракеты FP-5 «Фламинго», которая «сбивается почти всегда».

    Его мнение разделил и украинский журналист Юрий Николов. После атаки во вторник он написал: «Как-то мало видосов для такой пачки дронов».

    По его мнению, в зависимости от типа примененных беспилотников, удар обошелся в два–три миллиарда гривен.  «Это почти месяц питания для ВСУ», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска успешно сбивают дальнобойные украинские крылатые ракеты «Фламинго». С начала текущего года отечественные системы противовоздушной обороны перехватили свыше ста тысяч вражеских беспилотников. Доля достигающих своих целей украинских FPV-дронов сократилась до двух процентов.

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    19 августа 2026, 21:00 • Видео
    Новый министр обороны Украины. Главное о Хмаре

    Верховная Рада Украины утвердила на посту министра обороны Евгения Хмару. Этому выходцу из спецслужб приписывают организацию громких терактов в России. При этом Зеленский сильно рискует, назначая такого министра.


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    17 августа 2026, 21:59 • Новости дня
    В Европе за 10 лет резко вырос уровень ультрафиолетового излучения

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    За последнее десятилетие интенсивность солнечной радиации над европейскими государствами увеличилась на фоне глобального изменения климата и сокращения облачности, сообщило федеральное ведомство по радиационной защите Германии (BfS).

    Федеральное ведомство по радиационной защите Германии зафиксировало существенное повышение уровня ультрафиолета в европейском регионе, передает РИА «Новости».

    Специалисты проанализировали показатели с 40 измерительных станций в 19 государствах в период с 2013 по 2022 год.

    «На 26 станциях было зафиксировано... ежегодное повышение уровня УФ-излучения на 10-20%», – отметили в ведомстве.

    Особенно сильно этот показатель вырос в центральной и западной частях континента.

    Главной причиной такой динамики исследователи называют уменьшение количества облаков над регионом. Это явление стало прямым следствием глобального изменения климата.

    При этом колебания озонового слоя оказали на ситуацию гораздо меньшее влияние.

    Ранее европейская климатическая служба Copernicus зафиксировала рекордную жару в Западной Европе.

    Беспрецедентный зной на фоне глобального потепления унес жизни сотен людей.

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    17 августа 2026, 10:45 • Новости дня
    Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 3,4 у берегов Севастополя

    У берегов Севастополя произошло землетрясение магнитудой 3,4

    Tекст: Мария Иванова

    Глубокой ночью в акватории Черного моря, в 51 километре от побережья, произошли подземные толчки магнитудой 3,4.

    Минувшей ночью у берегов Севастополя произошло землетрясение, передает РИА «Новости».

    Информацию об этом подтвердила заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Марина Бондарь.

    «Землетрясение зарегистрировано минувшей ночью в 1.22 мск в Черном море в Севастопольском районе №1 магнитудой 3,4, энергетическим классом 10.6», – сообщила она.

    Специалист уточнила, что эпицентр подземных толчков находился в Черном море на расстоянии 51 километра от севастопольского побережья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня сейсмологи зафиксировали у побережья Севастополя серию из 25 подземных толчков. Магнитуда самого сильного сейсмического события достигла отметки 4,4. Местные жители ощутили на суше четыре подземных удара.

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    17 августа 2026, 13:27 • Новости дня
    Учебный самолет ВВС Франции загорелся после экстренной посадки на трассе

    Tекст: Мария Иванова

    На юге Франции военный инструктор совершил вынужденную посадку на автомобильное шоссе, успев вместе с курсантом покинуть горящий самолет до взрыва.

    Авария произошла рядом с коммуной Салон-де-Прованс на юге республики, передает ТАСС.

    Во время выполнения учебного задания на самолете Cirrus SR-20 возникла нештатная ситуация. Управление взял на себя опытный наставник, который сумел посадить машину на проезжую часть.

    Военнослужащие получили легкие травмы и самостоятельно выбрались наружу до того, как техника вспыхнула. Очевидцы происшествия подтвердили, что после жесткого касания земли начался сильный пожар.

    «Члены экипажа находились в сознании, им немедленно была оказана помощь со стороны медицинских бригад авиабазы», – говорится в заявлении министерства вооруженных сил страны. В настоящий момент расследованием инцидента занимаются профильные ведомства и жандармерия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле на юго-востоке Франции разбился легкий самолет военно-воздушных сил страны.

    В июне на северо-востоке республики из-за технической неисправности рухнул самолет с парашютистами.

    Несколькими днями ранее в Турции во время выполнения тренировочного задания упал истребитель F-16.

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    17 августа 2026, 01:50 • Новости дня
    Футболисты «Ланса» впервые в истории завоевали Суперкубок Франции

    ПСЖ с Сафоновым уступили «Лансу» Суперкубок Франции

    Tекст: Катерина Туманова

    Единственный мяч в напряженном матче за Суперкубок забил Флорьян Товен из «Ланса», принеся своей команде историческую победу над действующим чемпионом Франции.

    Матч ПСЖ и «Ланса» за Суперкубок Франции по футболу проходил на стадионе «Боллар-Делелис», где ворота парижского клуба защищал голкипер сборной России Матвей Сафонов. Игра завершилась минимальным усилием хозяев поля со счетом 1:0, передает РИА «Новости».

    Решающий гол на 32-й минуте забил Флорьян Товен. Игра отличалась высокой напряженностью, из-за чего обе команды остались в меньшинстве. На 39-й минуте красную карточку получил футболист «Ланса»  Киллиан Антонио, а на 84-й минуте с поля удалили игрока ПСЖ Нуну Мендеша.

    В прошедшем сезоне парижане выиграли чемпионат Франции, тогда как «Ланс» впервые стал обладателем Кубка страны. Завоеванный Суперкубок стал первым в истории клуба, основанного в 1906 году.

    Российский вратарь Сафонов несколько дней назад помог ПСЖ выиграть Суперкубок УЕФА.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, парижский ПСЖ в мае 2025 года впервые в истории завоевал трофей Лиги чемпионов, одержав в финале крупную победу над «Интером» в Мюнхене. Российский вратарь ПСЖ Сафонов в 2025 году завоевал   Межконтинентальный кубок ФИФА, а в мае 2026 года стал двукратным чемпионом Франции.

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    18 августа 2026, 01:58 • Новости дня
    Макрон рассказал о программе добровольной военной службы во Франции

    Макрон: Добровольная военная служба во Франции начнется в сентябре

    Tекст: Антон Антонов

    Первые участники национальной добровольной военной службы приступят к обязанностям в сентябре, сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон.

    Макрон выступил на церемонии в коммуне Борм-ле-Мимоза по случаю 82-й годовщины освобождения юга страны от нацистской оккупации, передает ТАСС.

    «Через несколько недель мы сможем организовать национальную службу, будут созданы рамки для приверженности молодежи [государственным интересам]. Они появятся с сентября этого года, а сама служба уже будет утверждена с завтрашнего дня», – заявил он.

    Прием заявок на участие стартовал в январе. Власти планируют в первый год набрать 3 тыс. добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет, при этом срок службы, как сообщала министр вооруженных сил Катрин Вотрен, должен составить десять месяцев. По состоянию на 10 апреля поступило 2,2 тыс. заявок.

    В дальнейшем набор намерены расширить: до 4 тыс. человек в 2027 году и до 10 тыс. в 2030 году. О результатах отбора планируют объявлять ежегодно до 31 марта. Школьникам, собирающимся поступать в вузы, предлагают сначала сдать экзамены, а в случае зачисления и принятия на службу обещают предоставить отсрочку для продолжения обучения после ее окончания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минобороны Франции Катрин Вотрен объявила о старте набора молодых людей для прохождения добровольной военной службы с 12 января 2026 года.

    В ноябре 2025 года президент Франции объявил о запуске добровольной военной службы для молодежи страны.

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    18 августа 2026, 14:12 • Новости дня
    В результате землетрясения в испанской Гранаде пострадали три человека

    Tекст: Мария Иванова

    В результате новых подземных толчков на юге Испании пострадали три человека, в том числе несовершеннолетняя девушка, которую пришлось госпитализировать.

    Землетрясение в провинции Гранада привело к травмам у трех местных жителей, передает РИА «Новости».

    Испанская телерадиокомпания TVE сообщила подробности о состоянии пострадавших.«Все трое получили легкие травмы, при этом одна из пострадавших – несовершеннолетняя девушка – была доставлена в больницу», – уточнили журналисты.

    Глава правительства Андалусии Хуанма Морено обратился к населению с призывом соблюдать максимальную осторожность. Он подчеркнул, что специалисты прогнозируют возможное продолжение сейсмической активности и афтершоков в данном районе.

    Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр ранее зафиксировал землетрясение магнитудой 4,8 вблизи Гранады. Очаг подземных толчков находился на глубине пяти километров. В течение часа после основного удара сейсмологи зарегистрировали 11 афтершоков магнитудой от 2,6 до 4,2.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле прошлого года на юге Испании произошло землетрясение магнитудой 5,3.

    В конце июня этого года у побережья Венесуэлы сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,9. Вскоре после этого специалисты зарегистрировали в южноамериканской республике десять новых афтершоков.

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    17 августа 2026, 13:14 • Новости дня
    Число жертв землетрясения в Индонезии достигло 68 человек

    Власти Индонезии сообщили о 68 погибших после разрушительного землетрясения

    Tекст: Мария Иванова

    Жертвами мощных подземных толчков магнитудой 7,7 у побережья индонезийского острова Флорес стали 68 человек.

    Количество погибших из-за землетрясения магнитудой 7,7 в Индонезии увеличилось до 68 человек, передает РИА «Новости». Ранее спасательные службы сообщали о 53 жертвах стихии.

    «Число погибших в результате землетрясения в Восточной Индонезии в воскресенье выросло до 68», – заявили представители местных властей.

    Трагедия произошла в ночь на 15 августа. Эпицентр мощных подземных толчков находился неподалеку от индонезийского острова Флорес, зафиксировали европейские сейсмологи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Индонезии уточнили данные о 53 погибших.

    В провинции Восточная Нуса-Тенгара подземные толчки повредили жилые дома и школы.

    Позже в индонезийской акватории специалисты зафиксировали еще одно землетрясение магнитудой 6,0.

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    19 августа 2026, 08:42 • Новости дня
    Макрон легализовал эвтаназию во Франции

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Французский президент Эммануэль Макрон подписал закон о легализации эвтаназии в стране, об этом сообщили официальные средства печати французской власти.

    «Президент республики утвердил этот закон», – сообщил официальный вестник Journal Officiel, передает РИА «Новости».

    Новые правила предоставляют право на добровольный уход из жизни людям, находящимся на поздней стадии тяжелого и неизлечимого заболевания. Воспользоваться процедурой смогут пациенты, чьи страдания не поддаются терапии или становятся невыносимыми при прекращении лечения.

    Просить о медицинском вмешательстве для ухода из жизни разрешено только совершеннолетним. При этом обязательным условием является наличие гражданства Франции или статус постоянного законного резидента страны. Инициативу ранее одобрили парламент и конституционный совет государства.

    Ранее эвтаназию для безнадежно больных пациентов разрешили в американском штате Нью-Йорк.

    До этого Национальное собрание Франции приняло закон о легализации смертельных инъекций для тяжелобольных пациентов.

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    17 августа 2026, 09:41 • Новости дня
    Землетрясение в Индонезии унесло жизни 53 человек

    Число погибших при землетрясении в Индонезии достигло 53 человек

    Tекст: Мария Иванова

    В результате мощного землетрясения магнитудой 7,7 у побережья индонезийского острова Флорес погибли 53 человека, более ста получили ранения различной степени тяжести.

    Власти Индонезии уточнили данные о погибших в результате сильного землетрясения, произошедшего в ночь на 15 августа 2026 года, передает РИА «Новости».

    По информации национального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий (BNPB), стихия унесла жизни 53 человек.

    «Жертвы по стране таковы – 25 человек в округе Манггарай, 20 человек в округе Восточный Манггарай, четыре человека в округе Сикка, по одному в округах Западный Манггарай и Нагекео, два человека в округе Энде», – заявил временно исполняющий обязанности главы ведомства Бертон Панджаитан.

    Травмы получили 137 местных жителей, сейчас им оказывают медицинскую помощь в больницах. В централизованных пунктах временного размещения остаются 5488 человек, еще 171 житель эвакуировался самостоятельно.

    Стихийное бедствие нанесло серьезный ущерб инфраструктуре региона. Разрушения затронули более двух тысяч жилых домов, из которых 1543 получили серьезные повреждения. Кроме того, пострадали 87 образовательных учреждений, 50 религиозных объектов и 78 государственных зданий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне число погибших при этом землетрясении достигло 47 человек.

    Подземные толчки повредили жилые дома и школы в провинции Восточная Нуса-Тенгара.

    Позже сейсмологи зафиксировали в индонезийской акватории новые толчки магнитудой 6,0.

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    17 августа 2026, 09:37 • Новости дня
    Ночное столкновение прогулочных судов у Канн обернулось исчезновением пассажира

    При столкновении прогулочных судов у Канн пострадали 11 человек

    Tекст: Мария Иванова

    В результате ночного столкновения двух туристических катеров в заливе Ла-Напуль на юге Франции 11 человек получили тяжелые травмы и один пропал без вести.

    У берегов французской Ривьеры произошла крупная морская авария с участием двух прогулочных судов, передает РИА «Новости».

    Инцидент случился в ночь на понедельник. Спасатели оперативно оказали помощь 11 пострадавшим, при этом состояние нескольких из них оценивается как критическое.

    Поиски одного пропавшего без вести пассажира были временно приостановлены до рассвета. Морская префектура уточнила, что поисковые мероприятия продолжатся с наступлением светлого времени суток.

    «В районе коммуны Теуль-сюр-Мер в бухте Канн, также известной как залив Ла-Напуль, развернута масштабная спасательная операция с участием воздушных, наземных и морских ресурсов», – сообщил источник. Для проведения работ привлечены более 50 специалистов и 29 единиц специальной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне крушение катамарана и яхты у берегов Хорватии унесло жизни трех туристов.

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    18 августа 2026, 12:05 • Новости дня
    Землетрясение магнитудой 4,0 произошло у побережья Венесуэлы

    Землетрясение магнитудой 4,0 произошло у берегов венесуэльского города Ла-Гуайра

    Tекст: Мария Иванова

    Подземные толчки магнитудой 4,0 зарегистрированы в десяти километрах от города Ла-Гуайра, ранее пострадавшего от мощных сейсмических событий.

    Землетрясение магнитудой 4,0 произошло у берегов Венесуэлы, передает РИА «Новости».

    По данным геологической службы страны, эпицентр находился в десяти километрах к северо-западу от города Ла-Гуайра. Очаг сейсмического события залегал на глубине десяти километров.

    Толчки были зафиксированы во вторник в 3.07 по местному времени (10.07 мск). Информация о возможных пострадавших и разрушениях инфраструктуры в настоящее время не поступала.

    Город Ла-Гуайра ранее серьезно пострадал от мощных землетрясений. Так, 24 июня Венесуэлу потрясли подземные толчки магнитудой 7,2 и 7,5 с интервалом в 39 секунд. После этого власти объявили чрезвычайное положение и признали населенный пункт зоной бедствия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июля число жертв разрушительных июньских землетрясений в Венесуэле достигло 4561 человека.

    В конце июня сейсмологи зафиксировали в штате Ла-Гуайра новые подземные толчки магнитудой 4,2.

    Из-за мощного удара стихии власти страны объявляли чрезвычайное положение.

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    19 августа 2026, 04:48 • Новости дня
    Число жертв землетрясения в Колумбии превысило 300 человек

    Tекст: Антон Антонов

    В Колумбии после землетрясения магнитудой 7,4 подтвердили гибель 304 человек, сообщило Национальное управление по управлению рисками стихийных бедствий (UNGRD).

    «В результате землетрясения погибли 304 человека, 4 548 получили ранения, 426 числятся пропавшими без вести и 356 человек были спасены», – приводит текст сообщения РИА «Новости».

    По данным ведомства, землетрясение затронуло 15 департаментов и 472 муниципалитета. Пострадавшими зарегистрированы 123 789 семей и 292 043 человека. Общее число поврежденных жилищ достигло 134 342, еще 29 554 дома разрушены, обрушились 267 многоэтажных зданий.

    Стихия нанесла серьезный удар по инфраструктуре. Повреждены 303 медицинских учреждения, 3 443 образовательных и 3 905 общественных объектов, а также 413 участков дорог, 86 систем водоснабжения, 49 автомобильных и 13 пешеходных мостов и пять аэропортов. Сообщается, что спасены 496 животных, еще 1 323 пострадали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Колумбии Абелардо де ла Эсприэлья ввел в стране режим бедствия.

    Трагедия произошла в западной части страны.

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    19 августа 2026, 06:07 • Новости дня
    Площадь лесных пожаров в Красноярском крае резко увеличилась

    Площадь лесных пожаров в Красноярском крае превысила 282 тыс. гектаров

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Территория, охваченная огнем в лесах Красноярского края, за минувшие сутки увеличилась более чем на 7 тыс. гектаров, сообщил лесопожарный центр региона.

    Площадь лесных пожаров в Красноярском крае за сутки выросла на 7,2 тыс. га и составила 282,1 тыс. га, передает ТАСС со ссылкой на сообщение центра.

    Огонь продолжает распространяться вторые сутки подряд.

    «По оперативной информации на 08.07 (4.07 мск) 19 августа 2026 г. на территории края действует лесных пожаров – 93, на общей площади – 282 131,5 га», – говорится в сводке.

    Основные очаги возгорания зафиксированы на севере края – в Туруханском и Енисейском муниципальных округах, а также в Эвенкии.

    В борьбе со стихией участвуют 557 человек и пять единиц техники. Угрозы для населенных пунктов в настоящее время нет.

    Однако в регионе сохраняются высокие классы пожарной опасности, а синоптики прогнозируют жаркую погоду и грозы в ближайшие дни.

    В конце июля площадь лесных пожаров в Красноярском крае сократилась до 74,8 тыс. гектаров.

    Месяцем ранее региональный лесопожарный центр отчитывался об уменьшении охваченной огнем территории до 253,6 тыс. гектаров.

    Губернатор региона Михаил Котюков называл сухостойные деревья после нашествия сибирского шелкопряда одним из факторов быстрого распространения пламени.

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