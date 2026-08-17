Канцлер права Эстонии Мадизе выдвинула свою кандидатуру в президенты страны

Канцлер права Эстонии Юлле Мадизе объявила о выдвижении в президенты

Tекст: Мария Иванова

Канцлер права Эстонии Юлле Мадизе объявила о намерении баллотироваться на пост главы государства, передает РИА «Новости».

«Я баллотируюсь на пост президента Эстонской Республики. Пишу это с большим уважением и благоговением. Роль президента предполагает наибольшую ответственность, которую я могла бы взять на себя перед Эстонским государством и народом», – написала она в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).

Мадизе рассказала о планах подготовки к выборам, намеченным на 2 сентября. Она отметила готовность к открытому общению и намерение встретиться с членами парламента Рийгикогу в ближайшие дни, чтобы обсудить роль и ответственность президента.

Кроме нее, на пост главы государства претендуют председатель Эстонской консервативной народной партии Март Хельме, посол в Китае Ханнес Хансо и гендиректор Эстонской фортепианной фабрики Индрек Лаул. Выдвижение кандидатов начнется 21 августа, для этого необходима поддержка не менее одной пятой депутатов парламента.

Как писала газета ВЗГЛЯД, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас отказалась от участия в сентябрьских выборах главы эстонского государства.

Эстонская Консервативная народная партия выдвинула на этот высший государственный пост политика Марта Хельме.

В начале года между правительством и президентом республики возник раскол из-за вопроса о возможном возобновлении контактов с Россией.