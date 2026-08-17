В России запустили серийный выпуск мобильных электроподстанций

Ростех сообщил о старте серийного производства мобильных электроподстанций в России

Tекст: Мария Иванова

В России запустили в серийное производство мобильные электроподстанции, сообщает Ростех.

Комплексы предназначены для установки на колесных платформах, включая прицепы повышенной проходимости.

Новые системы могут обеспечить питание потребителей без ограничения нагрузки как на период плановых ремонтов стационарных объектов, так и при ликвидации последствий разрушений. Решение позволяет восстановить электроснабжение сразу по прибытии на место аварии. Комплексы адаптированы для работы в любых климатических условиях и поддерживают разные классы напряжения.

Применение мобильных подстанций в регионах особенно актуально на фоне риска масштабных отключений в результате атак беспилотников. По расчетам специалистов, наличие на балансе субъекта от двух до четырех мобильных подстанций способно закрыть любую аварийную потребность.

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