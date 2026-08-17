Минниханов назвал Китай главным инвестором в экономику Татарстана

Минниханов: Китай является главным инвестором Татарстана

Tекст: Вера Басилая

Глава региона Рустам Минниханов выступил на церемонии открытия международного форума «Ростки».

«Отрадно, что татарстано-китайские связи крепнут с каждым годом, становятся значительным вкладом в надежное партнерство наших стран. Наш товарооборот в прошлом году достиг рекордных значений и составил 3,35 млрд долларов. Китай – главный инвестор нашей республики», – заявил Минниханов, передает РИА «Новости».

Глава Татарстана подчеркнул важность открытого диалога в современных условиях. Совместная работа с зарубежными партнерами помогает находить эффективные решения, создавать производственные цепочки и внедрять инновации для экономического роста.

Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй отметил устойчивый рост двустороннего экономического сотрудничества. За первые семь месяцев 2026 года объем торговли между странами увеличился на 26,3%, достигнув 159,2 млрд долларов. Дипломат спрогнозировал установление нового исторического максимума по итогам текущего года при сохранении стабильного уровня инвестиций.

Международный форум «Ростки: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество» проходит в Казани 16-19 августа. Он проводится с 2023 года и представляет собой ежегодную платформу для развития экономического сотрудничества между российскими регионами и китайскими провинциями.

Посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй спрогнозировал установление нового рекорда в двусторонней торговле к концу года.

Президент России Владимир Путин отметил уверенную положительную динамику товарооборота двух стран.