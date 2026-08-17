Внебиржевой курс доллара превысил отметку в 85 рублей

Внебиржевой курс американской валюты впервые с 20 марта достиг 85 рублей

Tекст: Мария Иванова

Расчетный курс доллара, служащий ориентиром для внебиржевого рынка, поднимался до 85 рублей впервые с 20 марта, после чего показал небольшое снижение, передает РИА «Новости».

К 10.44 мск курс американской валюты вырос на 41 копейку по сравнению с предыдущим закрытием, составив 84,92 рубля.

Незадолго до этого доллар достигал ровно 85 рублей. После приостановки биржевых торгов долларом летом 2024 года основным репрезентативным ориентиром для рубля стал курс юаня. Торги китайской валютой на Московской бирже проходят с 10.00 до 19.00 мск.

Именно в этот временной промежуток возможен расчет стоимости доллара через соотношение американской валюты к юаню на форексе и юаня к рублю на бирже. Данный кросс-курс выступает главным ориентиром для внебиржевых сделок с долларом за рубли.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа расчетная стоимость американской валюты достигла отметки 82,01 рубля.

Спустя несколько дней ориентировочный курс доллара на внебиржевом рынке преодолел рубеж в 83 рубля.

13 августа стоимость американской валюты подскочила до 84,02 рубля.