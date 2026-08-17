Севастополец признался в работе на украинские спецслужбы

Tекст: Алексей Дегтярёв

Агент СБУ, задержанный в Крыму, рассказал о сотрудничестве с куратором, передает РИА «Новости».

«В феврале этого года в Telegram-канале мне пришло сообщение от неизвестного под псевдонимом Валдис с предложением заработать в интернете от 100 до 500 евро. Что надо делать, сказали потом. Оказалось, это сотрудники спецслужб Украины хотят собирать здесь информацию об объектах министерства обороны», – пояснил фигурант.

По указанию куратора злоумышленник забрал из тайника мобильный телефон для связи.

Представители украинских спецслужб предложили ему выбрать позывной, и он остановился на имени Гюнтер. В середине марта 2026 года крымчанин получил тестовое задание – выяснить местоположение определенных объектов.

Согласно переписке, продемонстрированной ФСБ, куратор остался доволен выполнением задания. Задержанный отметил, что в дальнейшем мог получать поручения по изъятию или закладке предметов в схроны.

За совершенные преступления севастопольцу грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ФСБ задержали этого завербованного украинскими спецслужбами жителя Севастополя за подготовку тайников со взрывчаткой.

В июне правоохранители арестовали другого севастопольца за передачу противнику сведений о российских военных.

Осенью прошлого года спецслужбы выявили в Крыму агента военной разведки Украины с пластичной взрывчаткой.