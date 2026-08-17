Суд отклонил иск Минкультуры к «Союзмультфильму»

Tекст: Алексей Дегтярёв

Суд отклонил иск о возврате субсидии в размере 60 млн рублей и процентов за пользование денежными средствами в размере 71,1 млн рублей, передает ТАСС.

Вынесенный вердикт может быть обжалован в апелляционной инстанции в течение одного месяца. Точные обстоятельства получения киностудией субсидии в официальных материалах не раскрываются.

По данным прессы, ранее ведомство выделило анимационной студии финансирование на закупку специального оборудования, а также на сохранение и модернизацию имущественного комплекса.

Неделей ранее московский арбитраж постановил взыскать с кинокомпании KD Studios более 103 млн рублей долга по государственным субсидиям.

В феврале 2024 года суд взыскал с «Кинокомпании Север» 28 млн рублей по иску Минкультуры из-за неснятой комедии.

Осенью 2025 года государство продало свою долю в киностудии «Союзмультфильм».