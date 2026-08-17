Эпидемиолог предупредила о серьезной опасности употребления червивых грибов

Врач Семейкина предупредила об опасности употребления червивых грибов

Tекст: Вера Басилая

По словам Семейкиной, сами по себе личинки мух и комаров не ядовиты, потому что при термической обработке они погибают и перевариваются.

«Реальная опасность – бактерии и плесень: проблема в том, что личинки, прогрызая ходы в грибе, повреждают его структуру», – рассказала специалист, передает РИА «Новости».

В образовавшейся рыхлой среде стремительно размножаются микроорганизмы, выделяющие опасные токсины. Врач подчеркнула, что эти ядовитые вещества совершенно не разрушаются при варке и способны спровоцировать тяжелое отравление.

Эксперт уточнила, что незначительные червоточины можно просто обрезать, если остальная часть шляпки и ножки остается плотной. Однако после такой чистки продукт требует максимально тщательной жарки или варки.

Ранее токсикологи предупредили о сохранении опасности ядовитых веществ от плесени даже после термической обработки.

В Израиле двое детей попали в больницу из-за тяжелого отравления шоколадом с галлюциногенными грибами.

Биологи посоветовали сразу перерабатывать собранный под дождем урожай для предотвращения быстрой порчи.