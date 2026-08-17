Дептранс: Водитель грузовика устроил смертельную аварию с автобусом в Москве

Tекст: Алексей Дегтярёв

Авария произошла ранним утром на пересечении дублера Дмитровского и Долгопрудненского шоссе, указал департамент в своем Telegram-канале.

Грузовой автомобиль столкнулся с автобусом 746-го маршрута, принадлежащим коммерческому перевозчику ООО «Трансавтолиз».

По предварительным данным, виновником аварии стал водитель большегруза, который грубо нарушил правила дорожного движения. Мужчина перевозил груз в ночную смену и сел за руль после слишком короткого отдыха. В результате он выехал на перекресток на красный свет.

Общественный транспорт в момент удара двигался на разрешающий сигнал светофора. Сейчас пострадавшим пассажирам оказывается вся необходимая помощь. Компания-перевозчик пообещала оказать содействие в получении страховых выплат.

Между тем в ГКУ «Организатор перевозок» сообщили в ТАСС, что погибшим является пассажир автобуса, а не пешеход, как сообщалось ранее.

Ранее сообщалось, что в этой аварии погиб пешеход.

В январе на этой же магистрали произошло столкновение двух пассажирских автобусов.

Весной на Варшавском шоссе рейсовый ЛиАЗ врезался в уборочную технику.