Налоговая снизила требования к блогеру Митрошиной в деле о банкротстве

Tекст: Денис Тельманов

Федеральная налоговая служба пересмотрела размер взысканий к осужденной за отмывание денег Александре Митрошиной, передает РИА «Новости».

Ходатайство об изменении суммы поступило перед заседанием Арбитражного суда Москвы, где рассматривалось заявление инспекции ФНС о признании неплатежеспособности.

«Уменьшили сумму до чуть более 125 млн рублей», – сказала судья Дарья Сулиева. После этого представитель блогера попросил время для изучения новых расчетов, из-за чего слушания отложили на одну неделю.

Заявление о несостоятельности было подано осенью 2025 года. Изначально финансовые требования к девушке составляли около 211 млн рублей. Ранее она безуспешно пыталась оспорить доначисление 128 млн рублей налогов и 87 млн рублей штрафа.

В июне Тверской районный суд приговорил создательницу контента к трем годам условно. Ей также назначили штраф в размере 900 тыс. рублей за легализацию 127 млн рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года налоговая инспекция потребовала признать Александру Митрошину банкротом из-за долга в 211 млн рублей.

Рассмотрение уголовного дела о легализации более 127 млн рублей началось в ноябре. В июне суд приговорил блогера к трем годам лишения свободы условно.