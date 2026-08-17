FAZ сообщила о катастрофическом падении авторитета канцлера Мерца

Члены ХДС обвинили канцлера Германи Мерца в невыполнении политических обещаний

Tекст: Мария Иванова

Даже самые преданные сторонники Фридриха Мерца разочарованы им на посту канцлера Германии, пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, передает РИА «Новости».

«Мы трижды боролись за Мерца как львы в качестве председателя партии. Он не сдержал своих обещаний ни в плане работы, ни в плане программы, ни в плане личных качеств», – заявил бывший лидер фракции Христианско-демократического союза (ХДС) в парламенте Баден-Вюртемберга Вольфганг Райнхарт. Политик добавил, что крайне разочарован главой правительства.

По словам Райнхарта, подобного падения авторитета канцлера от ХДС не наблюдалось со времен основания партии. Недавние перестановки в кабинете министров он охарактеризовал как вынужденную рокировку. На фоне происходящего члены ХДС в его округе начали выходить из партии из-за нехватки опытных и заслуживающих доверия руководителей.

Ранее в ХДС уже допускали возможность замены Мерца на премьер-министра Северного Рейна-Вестфалии Хендрика Вюста. Такой сценарий возможен в случае провала партии на сентябрьских выборах, хотя сам Вюст эту информацию не подтверждал.

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