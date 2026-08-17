Китайский робот-гуманоид установил мировые рекорды по бегу и прыжкам

Китайская Unitree показала установившего рекорды по прыжкам и бегу робота

Tекст: Денис Тельманов

Разработчик сообщил о достижениях своего нового робота в социальных сетях, передает ТАСС.

Согласно заявлению компании, гуманоид, получивший прозвище Супермен, установил мировые рекорды по максимальной скорости бега и высоте прыжка с места.

Создание уникального андроида заняло у специалистов Unitree около трех месяцев. Компания, основанная в 2016 году со штаб-квартирой в Ханчжоу, известна своими человекоподобными роботами и робопсами, которые популярны как в Китае, так и за его пределами.

В ближайшем будущем производитель высокотехнологичных устройств планирует провести первичное размещение акций (IPO) на Шанхайской фондовой бирже.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Непала разрешили тестирование гуманоидного робота Unitree G1 на Эвересте. В мае китайская компания представила первого в мире серийного пилотируемого робота-трансформера GD01.

В апреле модель H1 от этого же производителя достигла скорости бега 10,1 метра в секунду.