Эксперт назвала нарушения прав подростков во время летних подработок

Эксперт Ефремова: Несовершеннолетние часто сталкиваются с переработками

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Одна из самых распространенных схем – оформить подростка по договору ГПХ, как самозанятого или вообще договориться устно. Временный характер подработки не отменяет требований закона. Именно отсутствие трудового договора затем позволяет работодателю не заплатить за несколько смен, внезапно изменить ставку или отказаться компенсировать травму, заявив, что подросток у него не работал», – сказала Ефремова «Газете.Ru».

Специалист отметила, что юных курьеров часто нагружают тяжелыми заказами и штрафуют за опоздания. В заведениях общепита молодых людей заставляют работать до закрытия, переносить алкоголь и пытаются возложить на них полную материальную ответственность.

На складах главную опасность представляет работа рядом с техникой и в холодных помещениях. Аниматоры вынуждены бесплатно репетировать, трудиться на жаре в тяжелых костюмах и рискуют остаться без обещанного гонорара.

Ефремова посоветовала насторожиться при требованиях оставить паспорт или поработать бесплатно. При любых нарушениях необходимо сохранять переписки, графики смен и фотографии рабочего места.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб напомнила о законодательном запрете поручать несовершеннолетним определенные виды работ.

Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская предложила снизить минимальный возраст для официального трудоустройства до 12 лет.

В мае телефонные мошенники начали предлагать школьникам несуществующую подработку ради кражи персональных данных.